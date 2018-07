شاہد خاقان عباسی کے حلقے میں دوبارہ گنتی، سینکڑوں لوگ جمع ہو گئے ، فوج بلا لی گئی کیونکہ ۔۔۔ شاہد خاقان عباسی کے حلقے میں دوبارہ گنتی، سینکڑوں لوگ جمع ہو گئے ، فوج بلا لی ...

مری (ڈیلی پاکستان آن لائن )ملک بھر کے عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف اکثریتی جماعت بن کر سامنے آ ئی ہے اور اب تک 115 سیٹیں حاصل کر چکی ہے جبکہ ن لیگ 64 سیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے تاہم مری کے حلقہ این اے 57 سے پاکستان تحریک انصاف کے صداقت خان کامیاب ہوئے اور سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کو شکست کا سامنا کرناپڑا تاہم اب مری میں صورتحال انتہائی پیچیدہ ہو چکی ہے اور ٹویٹر پر طوفان سابر پاہے ۔

Tensions escalating in Murree. Recount stopped. Shahid Khaqan Abbasi's supporters want the recount to be finished today #DirtiestElections #ElectionPakistan2018 pic.twitter.com/T95x2tx9ck — Bilal Farooqi (@bilalfqi) July 27, 2018

ٹویٹر پر مری میں ہونے والے احتجاج کے بارے میں ٹویٹس کی جارہی ہیں اور ایک طوفان سا برپا ہے ، ن لیگی سپورٹرز کا کہناہے کہ شاہد خاقان عباسی کامیاب ہوئے ہیں لیکن انہیں مبینہ دھاندلی کے ذریعے ہرایا گیاہے۔ٹویٹر پر جاری پیغامات اور ویڈیو ز کے مطابق گزشتہ روز شاہد خاقان عباسی کے حلقہ میں دوبارہ گنتی کا عمل جاری تھا جوکہ روک دیا گیا اور آج دوبارہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا گنتی کا عمل روکے جانے پر ن لیگی کارکنان نے مری میں سڑکوں میں احتجاج شروع کر دیا اور آج ہی گنتی کے عمل کو مکمل کرنے کا مطالبہ کیا ، حالات کشیدہ ہونے کے باعث کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے بچنے کیلئے پاک فوج نے علاقے میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کیلئے کنٹرول سنبھالا ۔پاک فوج کی جانب سے مظاہرین کو کنٹرول کرنے اور بات چیت کے ذریعے معاملے کو حل کرنے کی کوشش بھی کی گئی تاہم مظاہرین کے اور جوانوں کے درمیان تلخ کلامی بھی دیکھنے میں آئی اور ن لیگی کارکنوں نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا ۔

Recounting in shahid khaqan abbasi constituency has been stopped once again. pic.twitter.com/WLzhRiQwWQ — ZM (@ZeshanMalick) July 28, 2018

آج صبح دوبارہ ووٹوں کی گنتی کا عمل ” ڈی آر او “ کے دفتر میں ہونا تھا لیکن ایک مرتبہ پھر سے اسے روک دیا گیاہے جبکہ وہاں پر فوج تعینات ہے جو کہ سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر موجود ہے ۔اس ویڈیو میں دیکھا جاسکتاہے کہ کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں دی جارہی ہے جس کے باعث تلخ کلامی دیکھنے میں آ رہی ہے۔دونوں فریقین کی موجودگی کے بغیر ووٹوں کی گنتی کا عمل شروع نہیں ہو سکتا۔

ECP to recount votes of Shahid Khaqan Abbasi on NA 57, Murree, at 9AM tomorrow morning at DRO office — Rofl Pakistani (@RoflPakistanii) July 27, 2018

