ذرا احتیاط سے بات کرو ، وہ ۔۔۔“ چھ سال قبل سنیل گواسکر نے ٹی وی پر عمران خان کے بارے میں کیا پیشگوئی کی تھی ، جان کر آپ کو بھی ہنسی آجائے گی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان تحریک انصاف عام انتخابات میں اکثریتی جماعت بن کر ابھری ہے اور 115 سیٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے جبکہ ن لیگ 64 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے اور پیپلز پارٹی 43 کے ساتھ تیسرے پر ہے تاہم اس منظر میں عمران خان سے متعلق سوشل میڈیا پر کافی بحث چل رہی ہے جبکہ رمیض راجہ اور سنیل گواسکر کی ایک پرانے میچ میں کمنٹری کے دوران عمرا ن خان ذکر کرتے ہوئے ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے جس میں بھارتی سابق کھلاڑی نے عمران خان کے وزیراعظم بننے کی پیشگوئی بھی کی ہے۔

تفصیلات کے مطابق2012 کے ایشیا کپ میں بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان جاری میچ میں رمیض راجہ نے سنیل گواسکر کی بیٹنگ ٹیکنیک بتاتے ہوئے کہا کہ وہ جب عمران خان کا سامنا کرتے تھے تووکٹ سے باہر جانے والی گیندوں کو چھوڑ دیتے تھے اور اس طرح اپنے اوپر سے دباﺅ کم کر لیتے تھے ۔

پرانے دنوں کو یاد کرتے ہوئے رمیض راجہ نے کہا کہ عمران خان کی نقل اتاری اور انتہائی خوشگوار ماحول میں کمنٹری کرتے ہوئے بتایا کہ جب کبھی وہ شارٹ لیگ پر فیلڈنگ کرتے تھے تو عمرا ن خان ان سے ہر بار یہ کہتے تھے کہ ” دیکھو یہ کیسے کھیلتا ہے “۔

سنیل گواسکر نے اس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ” ٹی وی پر ذرا احتیاط سے بات کرو ریمبو کیونکہ عمران خان پاکستان کا اگلا وزیراعظم بھی ہو سکتاہے ۔“

ویڈیو دیکھیں:

When #Gavaskar predicted @ImranKhanPT 's future as the Prime Minister of #Pakistan to #RameezRaja during a commentary session years ago.

#ImranKhan #PrimeMinister #Cricket #Politics #Miltary #PakistanElections2018 #Prophecy #ImranKhanPrimeMinister #Kashmir #India pic.twitter.com/ShkDIvZRrV