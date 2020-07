یوفون نے دو ایفی ایوارڈ ز 2020 اپنے نام کرلئے یوفون نے دو ایفی ایوارڈ ز 2020 اپنے نام کرلئے

کراچی (اکنامک رپورٹر)پاکستانی ٹیلی کام برانڈ یوفون نے 2ایفی ایوارڈز جیت کر ایک اور اہم سنگ میل عبور کرلیا۔ یوفون نے بیسٹ ان انٹرنیٹ اینڈ ٹیلی کام (Best in Internet and Telecom) کٹیگری میں اپنے سپرکارڈ کیمپین بجٹ بامقابلہ بے فکر ی کے لئے گولڈ ایوارڈ جیت لیا ہے جبکہ بلوچستان فٹبال کپ 2019کے لئے بھی براؤنز ایوارڈ حاصل کرلیا ہے۔ یوفون کی بجٹ بامقابلہ بے فکری کیمپین میں یہ اجاگر کیا گیا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باوجود یوفون نے اپنے سپرکارڈ کی مستحکم قیمت برقرار رکھی۔ اسی کٹیگری میں یوفون کی دوسری نامزدگی بلوچستان فٹبال کپ 2019 کے کامیابی سے انعقاد پر ہوئی جس میں خطے کے نوجوان کھلاڑیوں کو اپنی ٹیلنٹ کے اظہار کے لئے غیرمعمولی پلیٹ فارم فراہم کیا گیا۔