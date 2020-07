سابق اولمپیئن و کپتان اسد ملک ٹریفک حادثے میں انتقال کرگئے

لاہور (ویب ڈیسک) سابق اولمپیئن و کپتان اسد ملک ٹریفک حادثے میں انتقال کر گئے۔ہاکی کے سابق اولمپیئن و کپتان اسد ملک ایک ٹریفک حادثے میں انتقال کر گئے جب کہ ان کی بیٹی بھی شدید زخمی ہوئی ہے۔ اسد ملک کا تعلق ہاکی فیملی سے ہے، ان کے چھوٹے بھائی سعید انور کے علاوہ بھتیجے انجم سعید اور نعیم امجد بھی اولمپکس میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں۔

یہ پاکستان کی واحد فیملی ہے جس کے چار افراد نے اولمپکس میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے۔ اسد ملک نے ایشین گیمز میں دو گولڈ کے علاوہ ایک سلور میڈل بھی جیتا۔ 1962کی جکارتہ ایشین گیمز میں پاکستانی ٹیم نے گولڈ میڈل جیتا تھا جس میں اسد ملک بھی شریک تھے۔

Pakistan’s former Hockey player, Olympian Asad Malik has died in road accident. He was member of Pakistan team that won Gold medal in 1968 Olympics. He also won silver medals in 1964 & 1972 Olympics. Asad Malik was also member of 1962 & 1970 Asian Games gold medalist teams. pic.twitter.com/40EWMTg7ei