مارٹن گپٹل ٹی ٹوئنٹی میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی بن گئے

آکلینڈ(آئی این پی)نیوزی لینڈ کے اوپنر مارٹن گپٹل نے اسکاٹ لینڈ کے خلاف 40 رنز بنا کر روہت شرما کا ٹی ٹوئنٹی میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ مارٹن گپٹل بدھ کو کرکٹ کے مختصر فارمیٹ میں روہت شرما کو پیچھے چھوڑ کر مردوں میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی بن گئے،مردوں کی بین الاقوامی ٹی ٹوئنٹی میں روہت شرما 3379 رنز کے ساتھ سر فہرست تھے۔سکاٹ لینڈ کے خلاف مارٹن گپٹل نے 3379 رنز بنانے والے بھارتی کپتان روہت شرما کو پیچھے چھوڑتے ہوئے کرکٹ کے مختصر ترین فارمیٹ یہ بڑا سنگ میل حاصل کیا۔ دائیں ہاتھ کے بیٹسمین مارٹن گپٹل اب ٹی ٹوئنٹی میں 3,399 رنز ہیں جو شرما سے 20 رنز زیادہ ہیں۔

Martin Guptill surpasses Rohit Sharma to become the leading run scorer in men's T20Is.