کولمبو (ڈیلی پاکستان آن لائن)سری لنکا کیخلاف ٹیسٹ سیریز جیتنے کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے ڈریسنگ روم میں ساتھی کرکٹرز سے خطاب کیا اور ان کی کارکردگی کو سراہا۔بابر اعظم کا کہنا تھاکہ سری لنکا میں ٹیسٹ سیریز جیتنا بہت مشکل ہوتا ہے، کسی ایک کی وجہ سے نہیں پوری ٹیم کی کوشش سے کامیابی ملی ہے۔ انہوں نے سرفراز احمد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سیفی بھائی آپ کھیلنا چاہتے تھے مگر آپ کی صحت ہمارے لیے اہم تھی، آپ کی یہی بات اچھی ہے کہ آپ ہمت نہیں ہارتے ۔

بابر اعظم نے مزید کھلاڑیوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ’نومی بھائی، ویل بولڈ! جیسی آپ نے بولنگ کی، ایسا ہی ہمیں چاہیے تھا، شاہین اور نسیم نے بھی زبردست بولنگ کی، نئے بال سے زیادہ جو پرانے گیند سے بولنگ کی وہ زبردست رہی۔

قومی کپتان نے اپنے خطاب میں کہا کہ سری لنکا میں اس سے پہلے ان کے اسپنرز کو کسی نے ایسے نہیں کھیلا، سعود اور عبداللہ نے بھی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا، ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا، کبھی جو سوچتے ہیں، ویسا نہیں ہوپاتا، شان مسعود نے اپنی محنت اور اپنا اعتماد نہیں چھوڑا، برے وقت سے نکلنا ہر پلیئر کو آتا ہے، اسمارٹ کرکٹر وہی ہے جو جلد نکلتا ہے۔

