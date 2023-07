سندھو مجھے اگلی منزل کابتا کر خود ہزارہ کی جانب گھوم گیا، مانسہرہ اکبر اعظم کے مشہور راجپوت سردار مان سنگھ کا آباد کردہ شہر ہے، گلگت، ناران اور کاغان جانے کا جنکشن سندھو مجھے اگلی منزل کابتا کر خود ہزارہ کی جانب گھوم گیا، مانسہرہ اکبر اعظم ...

مصنف:شہزاد احمد حمید

قسط:90

”ہم تھاکوٹ پہنچے ہیں۔“ تھاکوٹ وہ جگہ ہے جہاں سے سندھو ان اونچے پہاڑوں کو خدا حافظ کہتا مانسہرہ اور ٹیکسلا کی جانب گھومتا ہے اور شاہراہ ریشم جی ٹی روڈ سے مل کر پشاور، اسلام آباد اور وہاں سے لاہور کا رخ کرتی ہے۔ سامنے اس عظیم سندھو کا جدید پل ہے جس سے جدید زمانے کی جدید گاڑیاں رواں دواں ہیں۔ پرانا پل 70 ٹن تک وزنی گاڑیوں کا بوجھ برداشت کر سکتا تھا جبکہ نیا پل ایک سو تیس(130) ٹن تک وزنی گاڑیوں کا۔ بشام سے تھا کوٹ کی ایک سو چونتیس (134) کلو میٹر کی مسافت طے کرنے میں 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔

”تمہاری جیپ ہمالیہ کے دامن میں میرے کنارے آباد پختون خوا کے ضلع”بٹ گرام“ کی قدیم بستی پہنچ رہے ہو۔”اجمیرا“۔ سرسبز و شاداب مرغزاروں، پر فریب جنگلات ہر سو پھیلی ہریالی، پہاڑوں سے بہتے چشموں، پھوٹتی آبشاروں،پہاڑ کی ڈھلوانوں سے لٹکے لہلہاتے کھیتوں، سادہ، اورغریب لوگوں کی سر زمین بٹ گرام۔ اس ضلع کا صدر مقام بھی بٹ گرام ہے۔ سکندر اعظم یہاں بھی قابض رہا اور جاتے وقت اسے راجہ ”اباسری“ کے حوالے کر گیا۔آج بھی مقامی لوگ ”راجہ ابا سری اور اس کی بیوی ”رانی کن کلاں“ کی محبت کی کہانی سناتے ہیں۔ یہاں آباد سواتی لوگ پشتو زبان بولتے ہیں۔ قبائلی ثقافت والا تھاکوٹ کاقصبہ بھی اسی ضلع میں ہے لیکن اس قصبہ کی اہمیت سندھو پر بنے اُس پل کی وجہ سے ہے جو خیبر پختون خواکو گلگت بلتستان سے بذریعہ شاہراہ ریشم ملاتا ہے۔یہاں واپڈا (2800) اٹھائیس سو میگا واٹ کا پن بجلی گھر تعمیر کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔اگر تم میرے پانی سے بجلی بنانا چاہو تو تم تیس(30) ہزار میگا واٹ تک بجلی پیدا کرسکتے ہوشرط یہ ہے کہ تمھاری حکومت کی نیت نیک ہو۔ ”where there is a will there is a way“ والی بات ہے۔یہ خطہ دنیا کے نامور حکمرانوں تیمور لنگ، راجہ جے پال، محمود غزنوی کی حکومتوں کا بھی حصہ رہا ہے۔کشمیری اور غوری سلطنتوں کے زیر تسلط بھی رہا۔ احمد شاہ ابدالی کا دور بھی دیکھا اور اکتوبر 2005ء کے ہولناک زلزلے کا شکار بھی ہوا اور پیچھے بربادی کی داستانیں چھوڑ گیا۔ یہاں کاپانی انتہائی زود ہضم ہے۔ تم جو بھی کھا لو ہضم ہو جاتا ہے۔یہاں سے میں ”ہزارہ“ کی جانب مڑ وں گا، شاہراہ ریشم پر ہمارا ساتھ بس یہیں تک ہے۔ تم مانسہرہ ایبٹ آباد کا چکر لگاکر مجھ تک پہنچو۔“سندھو مجھے اگلی مسافت اور منزل کابتا کر خود اپنی راہ لیتا ہزارہ کی جانب گھوم گیا ہے۔

مانسہرہ اکبر اعظم کے مشہور راجپوت سردار مان سنگھ کا آباد کردہ شہر ہے۔ گلگت، ناران اور کاغان جانے کا جنکشن۔یہ شہر اکبر اعظم کے راجپوت نورتن، اس کی چہیتی ملکہ اور شہزادہ سیلم کی والدہ”جودھابائی“ کے بھائی سردار مان سنگھ نے آباد کیا تھا۔ مان سنگھ کے مانسہرہ میں مان سنگھ دور کی شاید ہی کوئی نشانی نظر آتی ہو۔ البتہ مانسہرہ بائی پاس جہاں ختم ہوتا ہے وہاں اشوک اعظم کے دور کے اسٹوپاز اور چٹانوں پر کندہ فرمان دیکھے جا سکتے ہیں۔ مانسہرہ ہمارے ایک فیملی فرینڈ محترم امجد قریشی کا دولت خانہ ہے۔ ہم یہاں کچھ دیر کیلئے رکے۔ امجد بھائی اور بھابی صاحبہ نے پر تکلف چائے کا انتظام کر رکھا ہے۔ ان کی مہمان نوازی ہم پر قرض ہے۔امجد بھائی سادہ، پر خلوص، ملنسار، خاندانی اور اعلیٰ ظرف انسان ہیں۔ ان کی دونوں بیٹیاں (مریم اور آمنہ)اور بہو ایک عرصہ سے میرے گھر میں ہی مقیم ہیں۔ ان کا بیٹا محمد امین قریشی بھی اپنے والد کی طرح نیک اور سلجھا ہو نوجوان ا ہے۔ اللہ ان سب کو خوش رکھے۔ آمین۔

شاہراہ ریشم ہزارہ کو مڑتی ہے تو سندھو اس علاقے میں داخل ہوتا ہے جو عرصہ تک غیر معروف رہا ہے۔ جس کے بارے کم معلومات تھیں۔ یہاں گاؤں پہاڑ کی گھاٹیوں پر نظر آتے ہیں اور ہموار زمین پر کھیت۔ ہریالی کم ہے جبکہ پہاڑ بھوری رنگت کے ہیں۔ نیچے پاتال میں سندھو پوری روانی اور جوش سے بہتا ہے۔ مانسہرہ اسلام آباد موٹر وے پر سندھو صوابی کے قریب شاہراہ کو کراس کرتا تربیلاکو رواں ہے۔پہاڑوں اور چٹانوں کے علاقے میں سندھو کا رخ تبدیل ہونا ممکن نہیں۔ یہاں شمال کی جانب ایک چھوٹا سا گاؤں بڑی شہرت اختیار کر گیا ہے ”تربیلا“۔ یہاں ریت اور چٹانوں پر مشتمل وسیع اور ہوادار علاقہ ہے جس میں مون سون بارشوں نے بے حساب گھاٹیاں اور نالے کھود رکھے ہیں۔ سطح سمندر سے اس کی بلندی دو ہزار (2000) فٹ ہو گی۔ شمال میں بلند پہاڑ ہیں جبکہ مشرق میں سطح مرتفع گنگا کے میدانوں تک چلی گئی ہے۔ ایک طرف کلکتہ ہے تو دوسری طرف کابل۔ زمین سرخی مائل جا بجا جھاڑیاں اور جنگلی گھاس ہے۔ یہ علاقہ دھوپ اور چھاؤں کی زد میں ہے۔ اسی جگہ دنیا کا سب سے بڑا مٹی کی بھرائی کا ڈیم بنانے کا فیصلہ ہوا۔”تربیلا ڈیم۔“

