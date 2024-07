ڈاکٹر خائستہ نواب کا پی ایچ ڈی مقالے کا کامیاب دفاع

پشاور(سٹی رپورٹ)زرعی یونیورسٹی پشاور کے شعبہ ایگریکلچرل کیمسٹری اینڈ بائیو کیمسٹری کے پی ایچ ڈی اسکالر ڈاکٹر خائستہ نواب نے سپروائزر ڈاکٹر انور علی شاد کے زیرنگرانی ایگریکلچرل کیمسٹری اینڈ بائیو کیمسٹری میں پی ایچ ڈی مکمل کرلی۔انہوں نے*“Phytochemical and Biological Assay of Ricinus Communis L. Obtained from Malakand Hills Khyber Pakhtunkhwa Pakistan''*کے عنوان سے اپنا تحقیقی مقالہ پیش کیا۔ان کے مقالے کی توثیق ترکی اور ملائیشیا کے نامور پروفیسروں نے کی۔دفاعی سیمینار میں ڈاکٹر خائستہ نواب نے شرکاء کی طرف سے کئے گئے سوالات کے جوابات دے کر کامیابی سے اپنے مقالے کا دفاع کیا اور انہیں پی ایچ ڈی کی ڈگری کے لئے اہل قرار دیا گیا۔اس موقع پر ڈائریکٹر ایڈوانس سٹڈیز اینڈ ریسرچ پروفیسر ڈاکٹر محمد ساجد، چئیرمین شعبہ ایگریکلچرل کیمسٹر ی اینڈ بائیو کیمسٹری ڈاکٹر صاحب عالم، چیئرمین ہیومن نیوٹریشن ڈاکٹر ضیاء الدین، ایڈیشنل ڈائریکٹر پاسٹک ڈاکٹر غزالہ علی خان، فیکلٹی ممبران، سکالرز اور طلباء نے بھی شرکت کی۔ ڈاکٹر محمد ساجد نے ڈاکٹر انور علی شاد اور ڈاکٹر خائستہ نواب کو مبارکباد دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ ڈاکٹر خائستہ نواب کی تحقیق ایگریکلچرل کیمسٹری اینڈ بائیو کیمسٹری اور معاشرے کے لئے سود مند ثابت ہوگی-