حاملہ ثانیہ مرزا کی ایسی تصاویر سامنے آگئیں کہ انٹرنیٹ پر دھوم مچ گئی، لوگ دیکھتے ہی رہ گئے

#saniamirza floating baby bump at airport #bb_breaking #bollywoodfashion #snaped #mumbai #mumbaidaily #photooftheday #bollywoodlife #celebstyle #celebfashion #celeboutfit @mirzasaniar #instafashion #instafashion #instalove #instafit #bollywoodlove #bollywoodstar #bollywoodstyle #bb_breaking #bollywoodfashion #soontobemommy #bb_breaking #airportfashion #airportstyle #airport #airportoutfit #airport✈️ #airportfashion . . . . ???? follow @bb_breaking. for more updates ???? . . .

A post shared by Being bollywood (@bb_breaking) on Jun 28, 2018 at 12:35am PDT