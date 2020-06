وہ علاقے جنہیں کورونا کیسز میں کمی کے بعد ڈی سیل کردیا گیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وفاقی دارالحکومت کے 2 علاقوں کو کورونا کیسز میں کمی کے بعد ڈی سیل کردیا گیا ہے۔

ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات نے بتایا کہ اسلام آباد کے سیکٹر جی نائن ٹو اور جی نائن تھری کو ڈی سیل کردیا گیا ہے۔ سیکٹر جی نائن کے کمرشل علاقے اور کراچی کمپنی کو پیر کو کھول دیا جائے گا۔

انہوں نے بتایا کہ مذکورہ علاقوں میں 14 دن کا لاک ڈاون کیا گیا جس کے نتیجے میں کورونا کے کیسز میں 78 فیصد کمی واقع ہوئی۔ ان علاقوں کو ڈی سیل کرنے کے بعد بھی ان کی سخت مانیٹرنگ کا سلسلہ جاری رہے گا۔

Residential areas of Sector G-9/2 and G-9/3 are desealed. G-9 Commercial areas including Karachi Company will be desealed on Monday in sha Allah. 14 days lockdown has resulted in 78% reduction of cases /tests. Strict monitoring of the area will continue