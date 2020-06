نیویارک(ڈیلی پاکستان آن لائن) امریکی اخبار نیویارک ٹائمز نے الزامات عائد کیے ہیں کہ روس نے امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے بدلے طالبان کو پیسے دینے کی پیشکش کی ہے جس پر ماسکو حکومت اور طالبان کا ردعمل بھی آگیا۔

امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق امریکی انٹیلی جنس کے عہدیداروں نے کہا تھا کہ طالبان سے وابستہ جنگجوؤں یا ان کے ساتھ قریبی وابستہ عناصر نے روسیوں سے کچھ انعام کی رقم وصول کی تاہم یہ ابھی تک واضح نہیں ہوسکا کہ کن حملوں کے بدلے انہیں کتنی رقم دی گئی۔

ڈان نیوز کے مطابق اس حوالے سے برطانوی خبررساں ادارے رائٹرز نے وائٹ ہاؤس، سینٹرل انٹیلی جنس ایجنسی (سی آئی اے) اور ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلی جنس کے دفترسے موقف لینے کی کوشش کی تاہم اسے جواب نہیں مل سکا۔

واشنگٹن میں روسی سفارتخانے نے رپورٹ میں لگائے گئے الزامات کی مذمت کرتے ہوئے انہیں 'بے بنیاد اور من گھڑت' قرار دیا۔روسی سفارتخانے کے مطابق 'ان دعوؤں سے واشنگٹن اور لندن میں روسی سفارتخانوں کے ملازمین کی زندگی کو براہ راست خطرہ لاحق ہے'۔

Baseless and anonymous accusations [published by @nytimes] of Moscow as mastermind behind killing of U.S. soldiers in Afghanistan have already led to direct threats to the life of employees of the Russian Embassies in Washington D.C. and London.@StateDeptDSS https://t.co/oPoFZRvq3W pic.twitter.com/RMDVBXJynW