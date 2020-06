لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)سییئرصحافی حامد میر کی جانب سے پنجاب میں چھٹی کلاس کی اردو بی میں قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم پیدائش غلط لکھے جانے کی نشاندہی پرصوبائی وزیرتعلیم میدان میں آگئے۔

خبرپر لیے گئے ایکشن کے حوالے سے بتاتے ہوئے انہوں نے کہا یہ کیس ایم ڈی نصاب پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کو بھجوا دیا گیا ہےاور مکمل رپورٹ طلب کر لی گئی ہے جس کے بعد اس پر اپ ڈیٹ کیاجائےگا۔

The following case has been sent to MD Punjab Curriculum Textbook Board (PCTB) for a complete report. Will update. pic.twitter.com/mUBrq7UK3W