راجہ ریاض کے علاوہ حکمران جماعت کے وہ رہنما جو کھلے عام اپنی ہی حکومت پر تنقید کرنے لگے، نام سامنے آگئے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان تحریک کی حکومت کے خلاف نہ صرف اپوزیشن رہنما بلکہ ان کی اپنی جماعت کے اراکین اسمبلی بھی تنقید کرتے دکھائی دیتے ہیں۔

حال ہی میں راجہ ریاض حکومت پر کھلے عام تنقید کرتے دکھائٰی دیے ہیں جب کہ اب سینیر صحافی اسد علی طور نے دعویٰ کیاہے کہ راجہ ریاض کے علاوہ نجیب ہارون، خواجہ شیراز، ثنااللہ مستی خیل اور احمد حسین ڈیہڑی بھی ان اراکین اسمبلی میں شامل ہیں جو اپنی ہی حکومت پر کھلے عام تنقید کرتے ہیں۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر کی گئی پوسٹ میں صحافی اسد علی نےدعویٰ کیا کہ "کیا کشتی ڈوب رہی ہے؟ پہلے بی این پی مینگل اوراب ق لیگ نے بھی اتحادیوں کے لیے رکھے گئے وزیراعظم عمران خان کے عشائیہ میں شرکت سے معذرت کرلی ہے۔ادھر راجہ ریاض کے علاوہ نجیب ہارون، خواجہ شیراز، ثنااللہ مستی خیل اور احمد حسین ڈیہڑی بھی ان اراکین اسمبلی میں شامل ہیں جو اپنی ہی حکومت پر کھلے عام تنقید کررہے ہیں۔

Ship sinking? After BNP-Mengal now PMLQ also refuses to attend PM @ImranKhanPTI’s dinner for collation partners and #PTI MNAs. Disgruntled PTI MNAs Raja Riaz, Najeeb Haroon, Khawaja Sheraz, Sanaullah Mastikhel and Ahmed Hussain Deharr are publically criticising their party!