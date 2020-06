حلقے کی عوام نے پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی کی دھلائی کر دی ، لیکن وجہ کیا بنی؟ سوشل میڈیا پر ہنگامہ

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پٹرول کی قیمت میں تاریخی 25 روپے فی لیٹر کا اضافہ کر کے تنقید کے تمام تیر اپنی جانب موڑ لیے ہیں اور ہر طرف وزراءحکومتی فیصلوں کے دفاع میں وضاحتیں پیش کرتے دکھائی دیتے ہیں جبکہ حکومتی جماعت کے اراکین اسمبلی کو بھی اپنے اپنے حلقوں میں عوام کے سخت تحفظات کا سامنا ہے تاہم اب کراچی میں نہایت افسوسناک واقعہ پیش آ گیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر تصاویر گردش کر رہی ہیں جس میں ایک شخص پھٹے ہوئے کپڑوں میں چہرے پر ماسک لگائے بیٹھا ہے اور کہا جارہاہے کہ یہ کراچی کے علاقے پٹھان کالونی سے منتخب ہونے والے پی ٹی آئی کے رکن صوبائی اسمبلی سعید آفریدی ہیں جن کو علاقہ مکینوں کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا گیاہے۔

اس حوالے سے ٹریبیون سے تعلق رکھنے والے صحافی ” سمیر مندھورو “ نے بھی ٹویٹ کی اور تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ ”اس واقعہ کے حوالے سے سعید آفریدی کے ساتھ راجہ اظہر نے موقف اختیار کیاہے کہ پٹھان کالونی میں اے این پی کے سابق کارکنوں نے پی ٹی آئی کے تین کارکنوں کو بھی زخمی کیاہے ۔“

اس معاملے پر پاکستان پیپلز پارٹی کی ’ ’ پیپلز یوتھ آرگنائزیشن سندھ “ کی ڈپٹی انفارمیشن سیکریٹری نے پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ ”ایسا تب ہوتاہے جب آپ عوام سے کیے گئے وعدوں کو بھول جائیں ، سعید آفریدی نے الیکشن میں کامیابی کے دوسال بعد اپنے حلقہ انتخاب کا دورہ کیا جس دوران انہیں اپنے ہی حلقے کے لوگوں کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔“

This happens when you forget the promises you made to the people. PTI MPA Saeed Afridi visited his constituency after Two years of election and beaten by people of his own constituency ???? #PTIFailed pic.twitter.com/YCEZkbHbzS