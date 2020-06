اداکارہ منال خان کا بذریعہ سڑک لاہور سے کراچی جانے کا خواب ادھورا رہ گیا کیونکہ۔۔۔

لاہور (ویب ڈیسک) پاکستان ٹی وی انڈسٹری کی معروف اداکارہ منال خان کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے ان کا بذریعہ سڑک سفر کرنے کا خواب ادھورا رہ گیا۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اداکارہ نے پیٹرول کی قیمت میں اضافے پر ردعمل دیتے ہوئے لکھا کہ ان کا خیال تھا کہ لاہور سے کراچی کا سفر بذریعہ سڑک کرنا سستا ہے۔

And i thought traveling by road was cheaper , just got the news on my way back from Lahore what a timing i swear! #PetrolPrice #PetrolPriceHike