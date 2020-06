”حکومت نے بڑے ہی احسن انداز میں پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر کے اس کی قلت پر قابو پالیا “اے آر وائی نیوز کی رپورٹنگ کا سوشل میڈ یا پر مذاق بن گیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اس کی قلت ختم ہونے پر نجی نیوز چینل اے آر وائی نیوز کی رپورٹنگ کا سوشل میڈیا پر مذاق بن گیا ۔رپورٹر نے حکومت کی تعریف کے پل باندھتے ہوئے کہا کہ عوام اس بات پر خوش ہیں کہ حکومت نے صرف 25روپے 58پیسے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے ۔رپورٹر نے کہا کہ گزشتہ چھبیس دنوں سے پیٹرول کی قلت چل رہی تھی ،حکومت نے بڑے ہی احسن انداز میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر کے پیٹرول بحران پر قابو پالیا ہے ،شہر کے ہر پیٹرول پمپ سے با آسانی پیٹرول دستیاب ہے ۔

نجی نیوز چینل کی اس رپورٹنگ پر صحافی عمر چیمہ نے کہا کہ "مثبت خبر" کسے کہتے ہیں؟ سنئیے اے آر وائی نے کسطرح "صرف 25 روپے 58 پیسے پٹرول مہنگا کرکے قلت پر قابو پانے میں" خیر کا پہلو تلاش کیا ہے

صحافی اعزا ز سید نے بھی اس رپورٹنگ پر طنز کیا

پٹرول سستا ہوا تو اچانک غائب ہو گیا پمپ بند ہوگئے

پٹرول مہنگا ہوتے ہی قلت ختم ۔سارے پمپ کھل گئے

This is the complete script i read for the beeper and the reporter said it sarcastically

Those sharing the cropped clip surely have their own agenda....this is how propaganda works ???? pic.twitter.com/Puze8KDoQq