’زلفی بخاری کا مبینہ دورہ اسرائیل اور موساد کے سربراہ سے ملاقات‘ اسرائیلی اخبار کا تہلکہ خیز دعویٰ

تل ابیب(ڈیلی پاکستان آن لائن )اسرائیلی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کے سابق معاون خصوصی زلفی بخاری نے گزشتہ سال نومبر میں اسرائیل کا دورہ کیا جہاں انہوں نے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ سے ملاقات کی ۔

تفصیل کے مطابق اسرائیلی صحافی ایوی شیرف نے ایک اسرائیلی اخبار کی خبر کا حوالے دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی ملٹری سنسر نے یہ خبر چھاپنے کی اجازت دے دی ہے کہ زلفی بخاری نے گزشتہ سال نومبر میں اسرائیل کا دورہ کیا اور موساد کے سربراہ کوہن سے ملاقات کی ۔صحافی نے مزید بتا یا کہ یہ خبر اسلام آباد کے ذرائع کی جانب سے ہے ۔

Adelson's paper Israel Hayom is reporting that the Israeli military censor has just allowed to publish that Pakistan PM @ImranKhanPTI 's advisor Zulfi Bukhari traveled to Israel last Nov to meet Mossad chief Cohen - this according to a source in Islamabadhttps://t.co/vNwf9x8MEy