اسرائیل کے مبینہ دورے کا الزام لگنے پر زلفی بخاری بھی میدان میں آگئے 

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیراعظم کے سابق معاون خصوصی زلفی بخاری نے دورہ اسرائیل سے متعلق خبروں کو مسترد کردیا۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر زلفی بخاری نے دورہ اسرائیل سے متعلق خبروں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ میں اسرائیل نہیں گیا۔ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی اخبار اسرائیلی اخبار کے ذرائع کا حوالہ دے کر کہتا ہے میں اسرائیل گیا ہوں اور پھر اسرائیلی اخبار اسی پاکستانی اخبار کے ذرائع کا حوالہ دے کر کہتا ہے میں اسرائیل گیا۔زلفی بخاری نے مزید کہا حیران ہوں کہ یہ کونسے خیالی ذرائع ہیں جب کہ بظاہر میرے ہی خلاف خبر پر میرا موقف شامل نہیں کیا گیا۔

واضح رہے کہ اسرائیلی اخبار نے اسلام آباد میں موجود ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ زلفی بخاری نے گزشتہ سال نومبر نے اسرائیل کا دورہ کیا تھا جہاں انہوں نے موساد کے چیف سے ملاقات کی تھی ۔

DIDNOT go to Israel.

Funny bit is Pakistani paper says I went to Israel based on "Israeli news source" & Israeli paper says I went to Israel based on a “Pakistani source”-wonder who this imaginative Pakistani source is????

Apparently, I’m the only one who was kept out of the loop. https://t.co/bcRO3osWMk