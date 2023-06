ایلون مسک ایم ایم اے فائٹر بننے کیلئے تیار، مارک زکربرگ سے مقابلے کیلئے سنجیدگی سے تیاری شروع کردی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن)دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک اپنے حیرت انگیز منصوبوں اور عجیب بیانات کے لیے جانے جاتے ہیں۔مگر اب وہ ایک بہترین مکسڈ مارشل آرٹ (ایم ایم اے) فائٹر بننے کے لیے بھی تیار ہیں۔جی ہاں ٹیسلا اورسپیس ایکس کے مالک نے میٹا کے بانی مارک زکربرگ سے ممکنہ کیج فائٹ کے لیے تیاری شروع کر دی ہے۔لیکس فریڈمین نامی شخص نے ٹوئٹر پر ایلون مسک کی تیاری کی تصاویر شیئر کیں۔تصاویر میں دنیا کے امیر ترین شخص کو مارشل آرٹس کے مختلف داو¿ آزماتے دکھایا گیا ہے۔ایلون مسک لیکس فریڈ مین کے ساتھ مارشل آرٹ کی ٹریننگ کر رہے ہیں۔لیکس فریڈ مین کے مطابق ایلون مسک نے کئی گھنٹے طویل ٹریننگ سیشن میں شرکت کی۔انہوں نے بتایا کہ 'میں ایلون مسک کی مضبوطی، طاقت اور صلاحیت سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں'۔ان کا کہنا تھا کہ 'میرے خیال میں دنیا کے لیے زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ وہ مارشل آرٹ کی تربیت تو حاصل کریں مگر جنگلے کے اندر لڑائی سے گریز کریں'۔ ان تصاویر سے پہلی بار عندیہ ملتا ہے کہ ایلون مسک مارک زکربرگ سے مقابلہ کرنے کے سنجیدگی سے تیاری کر رہے ہیں۔مارک زکربرگ جو جسٹو مارشل آرٹ کے ماہر بن چکے ہیں اور کئی مقابلوں میں کامیابی بھی حاصل کر چکے ہیں۔خیال رہے کہ 20 جون کو ایلون مسک نے ٹوئٹر پر ایک صارف کی ٹوئٹ پر جواب دیتے ہوئے بظاہر مذاق میں مارک زکربرگ کو فائٹ کا چیلنج کیا تھا۔مارک زکربرگ نے بھی اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے انسٹاگرام اسٹوری میں شیئر کرتے ہوئے اس کے نیچے لکھا کہ 'مجھے لوکیشن بھیجیں'۔بعد ازاں 24 جون کو ایک ٹوئٹر صارف سے بات کرتے ہوئے ایلون مسک نے کہا کہ 'میں نے ابھی تک ٹریننگ شروع نہیں کی، تو جب بھی مقابلہ ہوا، میں ٹریننگ کروں گا'۔انہوں نے مزید کہا کہ یہ کیج فائٹ 'شاید حقیقت میں ہوگی'۔ان کا کہنا تھا کہ یہ مقابلہ ممکنہ طور پر اس وقت کافی سنگین ہوگا، اگر مارک زکربرگ نے میچ کو سنجیدہ لیا۔ایلون مسک کی والدہ اس کیج فائٹ کو روکنے کی کوشش کر رہی ہیں جبکہ ان کے والد کے خیال میں ایلون مسک کی کامیابی کا امکان نہیں۔

I did an impromptu training session with @elonmusk for a few hours yesterday. I'm extremely impressed with his strength, power, and skill, on the feet and on the ground. It was epic. It's really inspiring to see Elon and Mark doing martial arts, but I think the world is served… pic.twitter.com/cq00A9Xnmw