خواب میں بشارت کے بعد اسلام قبول کرنے والے سابق معروف پادری نے بھی حج کی سعادت حاصل کرلی

ریاض(ڈیلی پاکستان آن لائن) خواب میں بشارت کے بعد حال ہی اسلام کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہوئے مسلمان ہونے والے معروف پادری ابراہیم رچمنڈ نے سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلیمان بن عبدالعزیز کے مہمان کی حیثیت سے حج کی سعادت حاصل کرلی۔

سعودی میڈیا کے مطابق ایک خواب نے جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والے پادری کے سامنے حق و باطل کو واضح کرکے رکھ دیا۔ اس خواب کے بعد نہ صرف وہ خود دائرہ اسلام میں داخل ہوئے بلکہ اپنے سیکڑوں پیروکاروں کو بھی کلمہ پڑھوایا۔عیسائیت چھوڑ کر اسلام قبول کرنے والے سابق پادری ابراہیم رچمنڈ نے بتایا کہ انھیں اسلام کی دعوت خواب میں دی گئی تھی اور وہ خواب میں مسجد الحرام میں ہونے والی اذانوں کو سنا کرتے تھے۔ابراہیم رچمنڈ کو سعودی شاہی خاندان کے خصوصی حج پروگرام کے تحت اس عظیم فریضے کی ادائیگی کی دعوت دی گئی تھی جو انھوں نے قبول کرلی۔حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے دنیا کی مقدس ترین زمین پر قدم رکھتے ہی ابراہیم رچمنڈ کی آنکھیں بھر آئیں۔ ان کا چہرہ خوشی سے شادماں تھا۔ جو خواب انھوں نے دیکھا تھا اس کی تعبیر ہونے جا رہی تھی۔

ابراہیم رچمنڈ نے تمام مناسک حج اس خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیے کہ گماں تک نہ ہوتا تھا کہ یہ نو مسلم ہیں اور محض 3 ماہ قبل ہی دائرہ اسلام میں دخل ہوئے ہیں۔

Former Pastor Ebrahim Richmond who was invited as part of the King Salman Hajj Programme is undertaking his first Hajj #Hajj1444 pic.twitter.com/qfPldcECOc