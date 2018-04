پاکستان کرکٹ کے لئے محفوظ ملک ،ڈیرن گنگا کا دنیا کو پیغام

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن)ملک میں پاکستان سپر لیگ تھری کاسہرا اسلام آبا دیونائیٹڈ کے سر سج چکا ہے لیکن اس کی رنگینیاں ابھی تک چل رہی اس میں کوئی شک نہیں پاکستان ایک پر امن ملک ہے اور ملک میں مرحلہ وار انٹرنیشنل کرکٹ کو بحال کرنے کے لئے کوششیں بھی رنگ لارہی ہیں ۔ان سارے اقدامات میں ایک طرف تو ملکی ادارے اس کامیابی کا کریڈٹ لیتے ہیں تو دوسرے ہی جانب عالمی پلئیرز و کمنٹرنیٹرز بھی پاکستان کے ہی گن گاتے ہیں ۔

Such a joy to play street cricket in Garden West, Azeem Plaza, Karachi...Pakistan’s cricket is strong & the passion for the game incomparable. WI v PAK T20s soon!!@TheRealPCB @ICC @thePSLt20 @westindies #ChildhoodMemories pic.twitter.com/0ufoPYhTID