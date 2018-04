ایک روزہ سیریز کے بعد ٹی ٹوئنٹی میں بھی فاتح

کولمبو(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان ویمن ٹیم نے پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں میزبان سری لنکا کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد ایک وکٹ سے شکست3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی۔

Javeria Khan and Bismah Maroof's batting performances have led Pakistan to a one wicket win with just one ball remaining against Sri Lanka in a thrilling 1st Women's T20I in Colombo! #SLvPAK pic.twitter.com/Co8ypl9QIC