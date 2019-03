’میں روزانہ 6 انرجی ڈرنکس پیتا تھا اور ان میں شامل کیمیکلز میری زبان کھا گئے‘ ’میں روزانہ 6 انرجی ڈرنکس پیتا تھا اور ان میں شامل کیمیکلز میری زبان کھا گئے‘

کنبرا(مانیٹرنگ ڈیسک) انرجی ڈرنکس کے نقصانات سے ماہرین ایک سے زائد بار آگاہ کر چکے ہیں اور اب ایک صارف نے ان کے حوالے سے ایسا خوفناک ذاتی تجربہ بیان کر دیا ہے کہ سن کر کوئی ان ڈرنکس کو ہاتھ بھی نہ لگائے گا۔ میل آن لائن کے مطابق ڈین رائلز نامی یہ صارف پیشے کے اعتبار سے ایک ٹیچر ہے، جس کا کہنا ہے کہ وہ انرجی ڈرنکس پینے کا عادی تھا اور روزانہ 6کین پی جاتا تھا۔ اس سے یہ ہوا کہ ان ڈرنکس میں پائے جانے والے کیمیکلز اس کی زبان ہی کھا گئے۔ ڈین رائلز نے اپنی زبان کی ایک تصویر بھی شیئر کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کی زبان پر کئی جگہ سے گوشت غائب ہوتا ہے اور گڑھے سے پڑے ہوتے ہیں۔

رپورٹ کے مطابق آسٹریلوی شہری ڈین رائلز نے اپنا یہ تجربہ فیس بک گروپ ’گیٹ اِٹ آف یور چیسٹ‘ (Get It Off Your Chest)میں پوسٹ کیا، جہاں اس نے لکھا کہ ”جو لوگ انرجی ڈرنکس پیتے ہیں اور ان کے عادی ہیں، انہیں اپنی اس عادت پر نظرثانی کرنی چاہیے۔ جو میرے ساتھ ہوا ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں اپنے دانتوں اور منہ کی صفائی اور حفاظت کا بہت دھیان رکھتا ہوں، اس کے باوجود انرجی ڈرنکس میں موجود کیمیکلز نے میری زبان کا یہ حال کر دیا۔ “ اپنی اس پوسٹ میں ڈین رائلز نے انرجی ڈرنک کے کسی ایک مخصوص برانڈ کا نام نہیں لیا، کہ اسے کس برانڈ کے انرجی ڈرنکس سے یہ نقصان پہنچا۔

