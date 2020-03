کورونا کے اثرات کورونا کے اثرات

1917ء کے روسی انقلاب کے بانی ولادی میر لینن سے ایک ایسا جملہ منسوب ہے کہ جو آج کی دنیا کی صورتِ حال کو بیان کر رہا ہے۔ لینن کے مطابق There are decades where nothing happens; and there are weeks where decades happen،یعنی کئی عشرے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے درمیان کچھ بھی نہیں ہوتا اور کئی ہفتے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں عشروں کے برابر واقعات رونما ہوجاتے ہیں۔ گزشتہ دو تین ہفتوں میں ہی یہ دُنیا بدل کر رہ گئی ہے۔دنیا کے بڑے بڑے ”جمہوری نظام“ بے نقاب ہو چکے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد مغرب میں جنم لینے والا ”فلاحی ریاست“ کا تصور دم توڑتا دکھائی دے رہا ہے۔سرمایہ داری نظام نے اپنی سفا کی پر پردے ڈالنے کے لئے جو خوبصورت نقاب پہنا ہوا تھا اب وہ نقاب اُتر چکا ہے۔دُنیا کی سب سے بڑی سپر پاور امریکہ کی بے بسی پوری دُنیا پر عیاں ہو چکی ہے۔نسلی تفاخر سے کرونا کو ”چینی بیماری“ قرار دینے والے امریکی صدر ٹرمپ کے ہاتھ پاؤں پھولے دکھائی دیتے ہیں۔یورپ کا ہر بڑا ملک اس موقع پر بے بسی کی تصویر دکھائی دیتا ہے۔دُنیا کے دوسرے نمبر کی معیشت چین کی معاشی حالت یہ ہے کہ اس کی پہلی سہ ماہی کی معاشی رفتار ماؤزے تنگ کے دور کے ثقافتی انقلاب کے دور کی سطح پر آنے کا امکان ہے۔چین نے کرونا پر کافی حد تک کنٹرول کر لیا ہے تاہم اس کی اکثر چھوٹی اور درمیانے درجے کی صنعتیں، جن میں 80فیصد چینی مزدو ر کام کرتے ہیں وہ ابھی بند ہیں۔دُنیا کے بڑے بڑے معاشی ما ہرین یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کورونا کے با عث دُنیا کی معیشت کو جس طرح کا نقصان ہو چکا ہے اس کی تلافی کافی عرصے تک ممکن نہیں ہو گی۔

لاکھوں افراد اس کورونا بیماری سے متا ثر ہو چکے ہیں ہزاروں اپنی جانیں کھو رہے ہیں۔ دُنیا بھر میں متاثرہ افراد کی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پر دس سے 20 فیصد تک اٖضافہ ہو رہا ہے۔ تاحال اس بیماری کی ویکسین سامنے آ رہی ہے اور نہ ہی صورتِ حال کا کو ئی حل نظر آ رہا ہے۔ دُنیا بھر میں صحت کے بہترین نظام اس کورونا کے سامنے بے بس ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔شروع میں یہ بیماری چین، ایران اور یورپی ممالک تک محدود دکھائی دے رہی تھی، مگر اب مشرق وسطیٰ، افریقہ، لاطینی امریکہ اور بر صغیر جیسے گنجان آباد علاقوں میں بھی یہ وائرس اپنا اثر دکھا رہا ہے۔ان علاقوں میں تو صحت کی سہولیات پہلے سے ہی مخدوش ہیں ایسے میں یہاں کی آبادی، جس کی اکثریت غریب ہے وہ کیسے اس کرونا کا مقابلہ کر پائے گی یہ سوچ کر ہی دِل بیٹھ جا تا ہے۔

کورونا وائرس کو لے کر دُنیا کی عمومی صورتِ حال کے بعد اب ہم اپنے ملک پاکستان کی طرف آتے ہیں، جہاں پر اس کالم کی تحریر تک کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1200سے زیادہ ہو چکی ہے اور 9افراد اس بیماری کے باعث جاں بحق ہو چکے ہیں۔پاکستان میں کورونا کو لے کر کیا پالیسی اختیار کی گئی؟ اس کو سمجھنے کے لئے ہمیں دو بنیادی سیاسی ماڈلز کو سمجھنا ہو گا۔ کورونا کی وباء نے جیسے جیسے پوری دُنیا کو اپنی گرفت میں لینا شروع کیا تو تمام ہی ممالک نے اس وباء کو کنٹرول کرنے کے لئے اپنے اپنے طور پر اقدامات کئے۔ ایک طرف ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پرحق حکمرانی عوام کے پاس ہے، یعنی جہاں پر فعال جمہوری نظام موجود ہیں۔باقاعدہ انتخابات ہوتے ہیں اور حکمران عوام کے سامنے جوابدہ ہیں جیسے امریکہ، یورپی ممالک، جاپان، بھارت، پاکستان وغیرہ وغیرہ۔ دوسری طرف ایسے ممالک ہیں،جہاں پر فعال جمہورتیں نہیں، بلکہ فرد واحد، ایک جماعتی نظام یا شاہی خاندانوں کی حکمرانیاں ہیں۔ چین، روس اور عرب ممالک اس کی اہم مثالیں ہیں۔ظاہر ہے کسی بھی ہنگامی صورتِ حال میں ایسے ممالک کے حکمرانوں کو فوری اقدامات اٹھانے میں کوئی خاص مسئلہ درپیش نہیں ہوتا، کیونکہ ایسے ممالک میں اپوزیشن جما عتیں، میڈیا اور سول سو سائٹی کو آزادیاں نہیں ہوتیں،مگر دوسری طرف جموری ممالک کے حکمرانوں کو اقدامات اٹھانے کے لئے بہت سی با توں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔کورونا کے بعد اگر ہم جمہوری ممالک کی طرف سے اٹھائی گئی پالیسیوں کا جائزہ لیں تو ہمیں معلو م ہو گا کہ امریکہ، یورپی ممالک حتیٰ کہ بھارت جیسے ملک میں بھی اس معاملے پر حکومتی جماعتوں اور اپوزیشن کی طرف سے زیادہ سیاست نہیں کی گئی۔

اگر آپ گزشتہ دو ہفتوں کو ہی سامنے رکھ کر دیکھیں کہ امریکہ اور یورپی ممالک میں کورونا کو لے کر جو بڑے بڑے فیصلے کئے گئے ان پر وہاں کی سیاسی جما عتوں کی طرف سے صورتِ حال کی نزاکت کے پیش نظر سیاسی مفاد کو کافی حد تک پس پشت ہی ڈالا گیا۔چلیں ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ مغربی ممالک میں جمہوری نظام صدیوں کے ارتقائی مراحل کے بعد بہت زیادہ پختہ ہو چکا ہے،مگر اس حوالے سے بھارت کی مثال ہی دیکھ لیں کہ جہاں پر پا کستان کی طرح سیاست دان کسی کو موقع کو اپنے سیاسی مفادات کے لئے استعمال کرتے ہیں،مگر کرونا کو لے کر بھارت کے اندر بھی سیاسی جماعتوں نے بے مقصد سیاست کرنے سے اجتناب کیا۔ بھارتی وزیراعظم مودی نے 24مارچ کو پورے بھارت میں لاک ڈاون کیا تو بھارت کی کسی قابل ِ ذکر بڑی سیاسی جما عت نے اس معاملے پر سیاست کرنے کی کوشش نہیں کی اور حکومت نے بھی اتنے بڑے جمہوری نظام کے باوجود ان ہنگامی حالات میں فیصلہ سازی میں زیادہ وقت ضائع نہیں کیا۔ اب ہم اس ساری صورتِ حال کا پا کستان کے ساتھ تقابل کریں تو معلوم ہو گا کہ یہاں پر معاملات میں بہت زیادہ کنفیوژن پایا جاتا ہے۔ایک طرف وزیراعظم عمران خان قوم سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ ملک میں لاک ڈاؤن نہیں ہو گا تو دوسرے روز پنجاب کی حکومت لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیتی ہے۔اگر آپ گز شتہ چند روز میں لاک ڈاؤن کو لے کر حکومت سندھ، حکومت پنجاب اور سب سے بڑھ کر وفاقی حکومت کے موقف کو دیکھیں تو واضح ہو گا کہ لاک ڈاؤن کو لے کر ان سب کی اپنی اپنی الگ تشریحات ہیں۔

عمران خان کے اس موقف سے کوئی بھی حسا س شخص اختلاف نہیں کر سکتا کہ مکمل لاک ڈاؤن سے پاکستان کا غریب محنت مزدوری کرنے والا بندہ بُری طرح سے متا ثر ہوگا۔ پاکستان کے ہر بڑے شہر میں روزانہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ محنت مزدوری کر کے دو وقت کی روٹی کما تے ہیں لاک ڈاؤن کی صورت میں ایسے طبقات فاقوں پر اُتر آئیں گے اگر وفاقی اور صوبائی حکومتیں چاہیں تو اس موقع پر اشرا فیہ کو دیئے جانے والے وسائل کا رخ ایسے محروم طبقات کی طرف موڑا جا سکتا ہے۔ امیروں کو عیاشی کرنے کے لئے جو مراعات دی جاتیں ہیں ان مراعات کو واپس لے کر غریب کے لئے اور کچھ نہیں تو راشن کا مسئلہ تو مکمل طور پر حل ہو سکتا ہے،مگر ایسے انقلابی فیصلوں کی توقع کیا عمران خان سے کی جا سکتی ہے؟ جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے کہ عمران خان کی طرف سے لاک ڈاؤن کے باعث غر یب کی مشکلات کا احساس کرنا قابل ِ ستائش ہے،مگر کیا ا ب ضروری نہیں ہو گیا کہ کورونا کی اس وبا کے بعد جہاں پوری دُنیا تبدیل ہونے جا رہی ہے وہاں پر پاکستان کے نظام میں بھی بنیادی تبدیلیاں لائی جائیں جہاں پر جا گیر داروں، سرمایہ داروں، شوگر مافیا، پراپرٹی مافیا، گندم مافیا، تعلیم اور صحت جیسے شعبوں پر قابض مافیا کے خلاف بھی اسی جذبے کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا جائے کہ جس جذبے کے ساتھ ابھی کورونا کو لے کر جنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے،مگر یہاں پر پھر وہی سوال کہ ان سب ما فیاز کے خلاف جنگ کرے گا کون؟

