”پی ایس ایل کیسی ہے؟ اس سوال سے میں تنگ آ چکا ہوں کیونکہ۔۔۔“ ایک مرتبہ بھی پی ایس ایل نہ کھیلنے والے جمی نیشام نے ایسا کیوں کہا؟

ویلنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن) نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے آل راﺅنڈر جیمی نیشام پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے معیار سے متعلق بار بار سوال پوچھے جانے پر زچ ہو گئے ہیں۔

ًتفصیلات کے مطابق ایک سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک مداح نے ان سے پوچھا کہ پی ایس ایل کے معیار سے متعلق آپ کا کہیں گے جس پر وہ خاصے سیخ پا ہوئے اور جواب دیا کہ جب میں اس لیگ میں کھیلا ہی نہیں ہوں تو پھر اس کے معیار سے متعلق کیسے بتا سکتا ہوں۔

Getting a bit sick of this question! I haven’t played in it so how would I know??? https://t.co/LOXoryYGau