”اگر کسی کو ضرورت ہے تو وہ مجھے یہاں پر ایک میسج کر دے اور۔۔۔“ احمد شہزاد نے لاک ڈاﺅن سے متاثرہ افراد کیلئے زبردست اعلان کر دیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے اوپننگ بلے باز احمد شہزاد کورونا وائرس کے پیش نظر کئے جانے والے لاک ڈاؤن کی وجہ سے متاثر ہونے والے غریبوں کی مدد کیلئے میدان میں آ گئے ہیں جنہوں نے مداحوں سے کہا ہے کہ اگر کسی کو راشن کی ضرورت ہے تو مجھ سے رابطہ کریں۔

تفصیلات کے مطابق کورونا وائرس کی وباءکے سبب ملک بھر میں لاک ڈاؤن کئے جانے کے بعد مزدور طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اور ایسے میں مخیر حضرات کی جانب سے ضرورت مند لوگوں کی مدد کی جارہی ہے۔قومی ٹیم کے اوپنر بلے باز اور پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) فائیو میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی نمائندگی کرنے والے احمد شہزاد بھی ضرورت مندوں کی مدد کیلئے میدان میں آ گئے ہیں۔

احمد شہزاد نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر جاری اپنے پیغام میں لکھا ”میں نے سب کیلئے ڈی ایم (ڈائریکٹ میسج) آپشن کھول دیا ہے، براہ کرم اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی شخص کو راشن کی ضرورت ہے تو مجھ سے رابطہ کریں۔میں ضرورت مندوں تک پہنچنے کی پوری کوشش کروں گا، میں انفرادی طور پر کام کررہا ہوں اور ضرورت مندوں کی مدد کی پوری کوشش ہوگی۔“

I have opened DM for everyone now. Pls if you think someone around you is in need of food DM me. I will do my best to reach them out. I'm doing everything in individual capacity and will try my best to help others.#حزب_الله #CoronavirusLockdown