جاوید آفریدی نے کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے 50ہزار سرجیکل ماسک عطیہ کرنے کا اعلان کردیا

پشاور (ڈیلی پاکستان آن لائن )ہر گزرتے دن کے ساتھ ملک بھر میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے تاحال پاکستان میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 1470ہو گئی ہے اور عوام کی جانب سے غیر سنجیدہ رویے کے باعث متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے ۔ایسی صورتحال میں مخیر حضرات نے بھی لوگوں کی مدد کرنا شروع کردی ہے ،اس سلسلے میں جاوید آفریدی نے اعلان کیا ہے کہ ہائیر پاکستان کی جانب سے پچاس ہزار سرجیکل ماسک عطیہ دئیے جائیں گے ،یہ ماسک نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو دئیے جائیں گے ۔

I hereby to announce that Haier Pakistan donate 50,000 surgical masks as first lot of donation to the GOP & will be handed over next week to NDMA.Knowing importance of masks which are much effective in preventing the #COVID19.???????? stands fast with Govt&People of ????????@HaierPakistan pic.twitter.com/HbVuPkzIEN