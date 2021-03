پاکستانی طالبہ نے بھارت کو شکست دے دی 

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی طالبہ ایما عالم نے 'ورلڈ میموری چیمپیئن' کی حیثیت سے بھارت اور سوئیڈن کو مات دے کر کم ترین وقت میں سب سے زیادہ الفاظ، نام اور چہرے یاد رکھنے کا عالمی ریکارڈ قائم کرلیا۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایما عالم نے عالمی اعزاز حاصل کرنے اورگنیز بک میں نام درج ہونے کی خوشخبری پاکستانیوں کے ساتھ شیئر کی۔ایما عالم نے طاقتور حافظہ رکھنے کی کیٹیگری میں دو عالمی ریکارڈ قائم کیے اور بھارت اور سوئیڈن کا ریکارڈ توڑ دیا۔

خیال رہے کہ ورلڈ میموری چیمپیئن شپ دماغی کھیلوں کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے، جہاں جسمانی کھیلوں کے مقابلہ میں دانشورانہ صلاحیتوں کی مہارت کی پیمائش کی جاتی ہے۔

I recently received confirmation from Guinness World Records that I now officialy hold 2 Guinness World Records. Breaking the previous records, which were held by India and Sweden. #EmmaAlam #SaniaAlam #SuperLearning #DrAlam #Memory #WorldMemoryChampion #FLNow #India #Guinness pic.twitter.com/mMJs9opeOp