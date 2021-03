اسلام آباد پولیس کا  ایکشن، اسلحہ کے زور پر گھر میں گھس کر بچوں کو یرغمال بنانے والا اشتہاری ملزم گرفتار

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )پولیس نے اسلحہ کے زور پر گھر میں گھس کر بچوں کو یرغمال بنانے والے ملزم کو گرفتار کرلیا۔

تفصیلات کے مطابق واقعہ بھارہ کہو کے علاقے میں پیش آیا جہاں ڈھوک جیلانی کے گھر میں ملزم ‏گھس آیا اور وہاں موجود کمسن بچیوں کو یرغمال بنا لیا۔اطلاع ملنے پر پولیس اور ضلعی انتظامیہ کی ٹیم فوری طور پر پہنچ گئی اور کچھ گھنٹوں کے آپریشن کے بعد ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس ‏نے ملزم کے قبضے سے بچیوں کو باحفاظت بازیاب کروا لیا۔بچیوں کی عمر 3 سال اور 2 ماہ تھی جنہیں والدین کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ملزم کی فائرنگ سے ‏ایک شخص زخمی ہوا جس کی شناخت فیض کے نام سے ہوئی۔

پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے اس سے تفتیش شروع کر دی ہے جب کہ اہل محلہ اور دیگر کے ‏بیانات ریکارڈ کیے گئے ہیں،پولیس کے مطابق ملزم اسلام آباد کا رہائشی نہیں ہے۔

Hostage crisis of two infants in the area of barakhao averted professionally by Islamabad police. Myself & Deputy Commissioner @hamzashafqaat were present there. pic.twitter.com/aySPa2tonL