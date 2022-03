لاس اینجلس (ڈیلی پاکستان آن لائن )آسکر ایوارڈ شو کی تقریب کے دوران ول سمتھ نے اداکار کرس راک کو زناٹے دار تھپڑ جڑ دیا ۔کراس راک نے ول سمتھ کی بیوی کا مذاق اڑایا کہ ان کے بال جڑ رہے ہیں جس پر ول سمتھ غصے میں آ گئے اور سٹیج پر آکر کراس راک کو تھپڑ جڑ دیا ۔

تفصیلات کے مطابق آسکر ایوارڈ شو کے دوران کرس راک سٹیج پر ایوارڈ دینے آئے تو اس دوران انہوں نے بات کرتے ہوئے ول سمتھ کی بیوی کا مذاق اڑایا ۔کرس راک نے ول اسمتھ کی بیوی ”جاڈا پنکٹ سمتھ“ کے سر کے بال جھڑجانے پرمذاق کیا جس پر ول سمتھ طیش میں آگئے۔کرس کے مذاق پر اسمتھ اسٹیج پر آئے اورکرس راک کو منہ پر زور دارتھپڑ مار کر چلتے بنے جب کہ تھپڑ کھا کر کرس راک مسلسل جگت بازی میں لگے رہے لیکن سمتھ اپنی نشست پر بیٹھ کر انہیں برا بھلا کہتے رہے۔

It Took Will Smith About 3 Decades To Finally Get His Hands On Oscar Award (For His Role In King Richard), Only For Him To Leave A Lasting Memory After Slapping Chris Rock For Making A ' Bald Joke' About His Wife, Jada Pinkett.pic.twitter.com/M5nHbnctqp