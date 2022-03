" عمران خان کی جانب سے دکھائے جانیوالے خط میں کیا لکھا ہے؟ آج میں اپنی تقریر میں بتائوں گی" مریم نواز نے اعلان کردیا

جہلم (ڈیلی پاکستان آن لائن) مسلم لیگ ن کی نائب صدر مریم نواز نے وزیراعظم عمران خان کی طرف سے جلسے میں دکھائے گئے خط کے مندرجات تقریر میں سنانے کا اعلان کردیا۔

میڈیا سے گفتگو کے دوران ان سے سوال کیا گیا کہ "عمران خان کی جیب میں ایک خط تھا، وہ کیا تھا؟ اس پر مریم نواز نے بتایا کہ " آج تقریر میں اس کے مندرجات سنائوں گی"۔

حکمت عملی کیا ہے، قبل از وقت انتخابات چاہتے ہیں یا تین ماہ چھ ماہ کے سیٹ اپ پر جارہے ہیں؟اس پر مریم کا کہناتھاکہ " آخر کار تو نئے الیکشن اور تازہ مینڈیٹ ہی تمام مسائل کا حل ہے، ان کو پتہ ہوناچاہیے تھا کہ عوام کے پاس جانا ہے، عوام کی خدمت نہیں کریں گے اور عوام کو روز نئی سے نئی مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا، انہوں نے ساری کی ساری توجہ نوازشریف اور شہباز شریف پر رکھی، ساڑھے تین سال بعد یہی ہونا تھا، جہاں سے راتوں رات ان کی پارٹی آئی ، نوازشریف کا جملہ یاد آتا ہے جس میں ان کاکہناتھا کہ یہ پارٹیاں جو راتوں رات بنتی ہیں، یہ راتوں رات ٹوٹتی ہیں، اور یہ بات اللہ نے سچ کردکھائی۔

#BREAKING: Mohtarma @MaryamNSharif says she will narrate the contents of the letter PM @ImranKhanPTI showed alleging a foreign conspiracy to dislodge his government. #MaryamHamzaLeadLongMarch #MaryamNawaz #MaryamNawazSharif #PMLNLongMarch #ImranKhanIslamabadJalsa #ImranKhan pic.twitter.com/7azzpiF2Vs