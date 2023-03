"افغانستان سے شکست کا ذمہ دار میں ہوں کیونکہ۔۔" اوپننگ بیٹر محمد حارث نے ذمہ داری قبول کر لی

ابوظہبی (ویب ڈیسک) قومی کرکٹ ٹیم کے اوپنر بیٹر محمد حارث نے افغانستان سے سیریز میں شکست کا ذمہ دار خود کو قرار دے دیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق حارث نے ٹوئٹر پر جاری پیغام میں کہا کہ میری پیاری قوم ہم جو نتیجہ چاہتے تھے وہ نہیں ملا۔انہوں نے کہا کہ اس سب کا ذمہ دار میں ہوں کیوں کہ میں نے ٹیم کو اچھا آغاز فراہم نہیں کیا جس کا مجھے افسوس ہے۔

Dear my nation. Not the result we wanted. I am responsible as I did not provide a good start for my team. Really sorry but we will learn from this experience and come back stronger In ShAA Allah.