شاہ رخ خان 10 کروڑ کی مالیت والی گاڑی میں منت ہاوس پہنچ گئے ،ویڈیو وائرل

ممبئی(ویب ڈیسک)بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان ا پنی نئی اور قیمتی گاڑی رولز رائس لے کر منت ہاوس پہنچ گئے، جسے دیکھ کرمداح حیران رہ گئے ۔

این ڈی ٹی وی نیوز کے مطابق سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے شاہ ر خ خان کے منت ہاوس میں ایک خوبصورت گاڑی رولز رائس 555 کو داخل ہوتے دیکھا جا سکتا ،جس کی مالیت 10 کروڑ روپے ہے۔رپورٹس کے مطابق پتا چلا ہے کہ جس گاڑی کو شاہ رخ خان کے گھر میں داخل ہوتے دیکھا گیا تھا وہ گاڑی اصل میں کنگ خان ہی کی ہے۔

View this post on Instagram

بھارتی میڈیا کے مطابق شاہ رخ خان کی اس نئی گاڑی کی قیمت 10 کروڑ روپے ہے۔

#ShahRukhKhan???? new car Rolls-Royce 555 entrying in #Mannat last night ???? @iamsrk pic.twitter.com/tU1GWgkC9T