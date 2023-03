" اس قسم کی شیطانی  بیان بازی  خانہ جنگی کی وجہ بنتی ہے" انٹرنیشنل صحافی مہدی حسن بھی رانا ثناء اللہ کے بیان پر بول پڑے

واشنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن) عالمی صحافی اور ایم ایس این بی سی کے اینکر مہدی حسن نے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے عمران خان کے خلاف بیان کو "غیر انسانی اور شیطانی" قرار دے دیا۔

اپنے ایک ٹویٹ میں مہدی حسن نے کہا کہ پاکستانی وزیر داخلہ کی طرف سے یہ کس قسم کا بیان دیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ اس قسم کی شیطانی اور غیر انسانی بیان بازی ہے جو خانہ جنگی کی وجہ بنتی ہے۔ اس قسم کے بیانات جبر اور نسل کشی کا باعث بن سکتے ہیں۔ مہدی حسن نے مطالبہ کیا کہ عالمی سطح پر اس کی مذمت کی جانی چاہیے۔

خیال رہے کہ رانا ثناء اللہ خان نے اپنے ایک انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ یا عمران خان رہیں گے یا ہم رہیں گے۔

‘Either Imran Khan exists or we do’

What on earth is this, from the Pakistani interior minister?

This is the kind of demonizing/dehumanizing rhetoric that precedes civil war; that can lead to repression and genocide. It needs to be condemned globally. https://t.co/LThpHIZReP pic.twitter.com/c7g8SIpmK5