 آسٹریلیا اس وقت انگریزی بولنے والے دنیا کے ملکوں میں سب سے زیادہ  ICE using   ملک کے طور پر جانا جاتا ہے، اسکی وجہ دولت کی ریل  پیل ہے یا کچھ اور

مصنف:ع۔ غ۔ جانباز

قسط:88

"A Wild Trip into the ICE Storm"

سنڈے 23اگست 2015ء کا دن تھا، جب ڈیلی ٹیلیگراف کی ٹیم اس ٹرپ پر گئی۔ عملہ کے سب لوگ ہسپتال میں منہ پر ماسک لگائے ہوئے ہیں۔ مسٹر Bill جس کی تشخیص بطور HIV+ ہو چکی ہے اور غصّہ میں اُس کے منہ سے رال ٹپکتی ہے سیدھا دہاڑتا ہوا آتا ہے اور بڑے سیکیورٹی گارڈ کی ماسک میں زور سے مُکّہ رسید کرتا ہے۔

پھر کیا تھا انہوں نے دونوں ہاتھوں کو باندھ کر ٹرالی پرڈال دیا۔ اور پاؤں زنجیر سے باندھ دئیے۔ اَس حالت میں بھی Bill اُسی طرح غُصّہ سے تھوکے جا رہا تھا۔ گارڈ نے اُس کا بازو نیچے کر کے اور اس کے سر کو موڑ کر ٹرالی کے ساتھ کر دیا۔ یہ کوئی غیر ضروری طاقت کا استعمال نہ تھا یہ ضروری ہو گیا تھا، پھر اُس کو ٹیکا لگا کر سُلادیا گیا۔ مسٹرBill سے پہلے وہاں پانچ لوگ اور بھی تھے۔ اس وقت منگل کی شام 4بج چکے تھے۔ ICE psychotics ایک غیر معمولی طاقت کے مالک بن جاتے ہیں یہ Oven Kortlongسیکیورٹی گارڈ نے کہا جو ”رائل ملبورن“ ہسپتال میں ڈیوٹی پر تھا۔ ڈاکٹر Dutchکہنے لگے کہ یوں لگتا ہے جیسے 500 کلو گرام وزن کا آدمی دروازے سے چلا آرہا ہے۔ Methylamphetamine یعنی "Ice" کوئی طاقت پیدا نہیں کرتی۔ یہ خوف کی وجہ سے ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہور ہا ہے۔ یہ بات Head Emergency Nurse Royal Melbourn Hospital کی Lora Zeeman نے بتائی۔

آسٹریلیا اس وقت انگریزی بولنے والے دنیا کے ملکوں میں سب سے زیادہ ICE using ملک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ہیڈ کرائم کمیشن آسٹریلیا Dawson Chris نے کہا کہ ہمیں فی الحال سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ اس لئے ہے کہ ہمار ا ملک ایک امیر ملک ہے اور یہاں دولت کی ریل پیل ہے یا کچھ اور۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا استعمال بہت ہی بڑھ گیا ہے۔ جس سے بھی ہم بات کر تے ہیں اور اگر خود نہیں تو کسی اور کو ضرور جانتا ہے جو اس لعنت میں گرفتار ہے۔ اس کا دائرہ اِتنا وسیع ہوتا جا ر ہاہے کہ بعض جگہیں ICE Capital کے نام سے جانی جاتی ہیں۔

ICE ملک کے ہر کو نے میں پھیل چکی ہے۔ جو بچا ہے وہ Isolated Aboriginal لوگوں کے مقامات ہیں لیکن یہ بھی کچھ ہی وقت کی مار ہو گی۔

Northern Territory کے ایک سپاہی نے بتایا کہ یہ کہنا آسان ہے کہ اس کے پیچھے سائیکل سواروں کا ہاتھ ہے۔ اسے کون لا رہا ہے ہم اُن لوگوں کو نہیں جانتے لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ آہستہ آہستہ بھی پھیلتی لگتی ہے اور بڑے زور شور سے بھی۔

ٹرکوں کے بڑے بڑے رسل و رسائل کے رُوٹس اس گھناؤنے کاروبار میں شامل ہیں۔کیونکہ آپ $1,00,000 ڈالر کی بڑھیا ICE Horizon 50s پیک میں لے جا سکتے ہیں۔ دوسرے کچّے پکّے راستوں سے سائیکلوں اور کاروں سے بھی یہ کام ہو رہا ہے۔ بڑے شہروں میں ہی نہیں چھوٹے شہر بھی اس لعنت سے بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ امپورٹ کرنے والے یا مقامی طور پر بنانے والے آگے اپنے ڈسٹری بیوٹرز اور پھر وہ آگے مقامی لوگوں کو dealer, users بناتے ہیں۔

اس طرح یہ ایک بڑی مارکیٹ انسانی بربادی کیلئے بن رہی ہے۔ ICE کی لعنت میں گرفتار لوگوں نے جرائم کی نوعیت ہی بدل کر رکھ دی ہے۔ جو کہ پہلے Cannabis users میں تھی۔

(جاری ہے)

نوٹ: یہ کتاب ”بُک ہوم“ نے شائع کی ہے۔ ادارے کا مصنف کی آراء سے متفق ہونا ضروری نہیں۔(جملہ حقوق محفوظ ہیں)