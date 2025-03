   خشک سالی کا آسیب

پاکستان میں پانی کے ذخائر انتہائی کم ہو گئے ہیں اس خبر نے تشویش اور اندیشوں سے دوچار کر دیا ہے لیکن یہ پریشان کن صورتحال ایک دَم پیدا نہیں ہوئی۔ بلکہ اس کی وارننگ اقوامِ متحدہ کی طرف سے کئی سال پہلے سے دی گئی تھی۔اقوام متحدہ کے ادارے ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن (The World Meteorological Organization) کی حالیہ رپورٹ کے مطابق 1970ء سے 2021ء تک کے درمیانی عرصے میں موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق قدرتی آفات نے پوری دنیا میں 4 ٹریلین ڈالر سے زیادہ کا معاشی نقصان پہنچایا ہے، اور دنیا بھر میں 20 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ 23 مارچ کو منائے جانے والے عالمی یوم موسمیات کے موقع پر ایک بیان میں ڈبلیو ایم او کے سیکرٹری جنرل پروفیسر سیلسٹے سلو (Celeste Saulo) نے بتایا کہ گزشتہ دس سال دنیا میں سب سے زیادہ گرم سال رہے، موسم اور آب و ہوا کے اثرات زیادہ شدید ہوتے جا رہے ہیں، ہم زیادہ بار اور شدید ہیٹ ویوز، زیادہ تباہ کن طوفان اور سیلاب دیکھ رہے ہیں، زیادہ تیزی سے تیز ہو رہے ٹراپیکل سمندری طوفانوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں، لہٰذا اس سال کے عالمی یوم موسمیات کا موضوع ’کلوزنگ دی ارلی وارننگ گیپ ٹوگیدر‘ (Closing the Early Warning Gap Together) رکھا گیا ہے۔

میرے لیے یہ رپورٹ اس لیے دلچسپی کا سبب ہے کہ پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جو دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ امسال جنوری، فروری اور مارچ میں اتنی بارشیں نہیں ہوئیں جتنی ماضی میں ان مہینوں میں ہوتی رہی ہیں، چنانچہ ہمارے دونوں بڑے آبی ذخیرے منگلا اور تربیلا ڈیم ڈیڈ لیول تک خشک ہو چکے ہیں۔ موسم آہستہ آہستہ گرم ہو رہا ہے تو اس کے نتیجے میں گلیشئرز پگھلیں گے، یوں کچھ پانی دریاؤں اور ڈیموں میں آئے گا، لیکن ایسے پانی کے آنے میں ابھی وقت ہے اور صورت حال یہ ہے کہ پانی نہ ملا تو ملک میں خریف کی فصلیں کاشت کرنا محال ہو جائے گا۔ اگرچہ حکمران یہ تسلی دے رہے ہیں کہ گندم کی جو فصل پک رہی ہے، اس کی پیداوار اچھی ہو گی (اللہ کرے کہ ایسا ہو) لیکن سوال یہ ہے کہ جب بارشیں ہی نہیں ہوئیں تو گندم کی بھرپور پیداوار کہاں سے آئے گی؟ پھر گلیشئرز کا ضرورت سے زیادہ پگھلنا بجائے خود ایک بڑی وارننگ ہے کہ اس طرح ذخیرہ شدہ پانی ضائع ہو جائے گا اور گلیشئرز کی کمی نئے ماحولیاتی اور موسمیاتی مسائل کا باعث بنے کی۔ اقوام متحدہ پہلے ہی پاکستان میں گلیشئرز کے پگھلنے کی صورت حال کو تشویشاک قرار دے چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے بین الحکومتی پینل برائے موسمیاتی تبدیلی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کو گلوبل وارمنگ کے بحران کا سامنا ہے۔

ہمیں کئی بڑے آبی ذخیروں کی ضرورت ہے تاکہ برسات کے موسم میں جب زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، وہ پانی ذخیرہ کر کے ان مہینوں میں استعمال کر سکیں جن میں ہمارے ملک میں بارشیں کم ہوتی ہیں لیکن ہم اس سلسلے میں ٹھوس اقدامات نہیں کر پائے۔ کالا باغ ڈیم ہماری ان ساری مشکلات کا حل ہو سکتا تھا۔

میانوالی کے قریب مجوزہ کالا باغ ڈیم کے منصوبے پر 1950ء میں کام شروع کیا گیا تھا لیکن سیاسی اختلافات اور اعتراضات کی وجہ سے اس آبی ذخیرے کی تعمیر کا کام آگے نہیں بڑھ سکا۔ اس منصوبے کی تعمیر و تکمیل کی لاگت کا تخمینہ تب پانچ ارب ڈالر لگایا گیا تھا جو وقت کے ساتھ اب بڑھ کر 15 ارب ڈالر سے بھی زائد ہو چکا ہے۔ جنرل ضیاالحق کے دور میں اس منصوبے پر رپورٹ تیار کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس نے 1983ء میں اپنی رپورٹ پیش کی تھی، جس کے مطابق اس ڈیم کی اونچائی 925 فٹ ہونا تھی، اس میں 6.1 ملین ایکڑ فٹ پانی سٹور کیا جانا تھا اور اس کی تعمیر کے لیے زیادہ سے زیادہ پانچ سال اور کم سے کم تین سال کا عرصہ لگنا تھا۔ رپورٹ کے مطابق یہ ڈیم 50 لاکھ ایکڑ بنجر رقبے کو سیراب کرتا، پانچ بلین ڈالر اس کی تعمیر پر خرچ ہوتے اور اس سے پانچ ہزار میگا واٹ تک بجلی کی پیداوار حاصل کی جا سکتی تھی۔ بعد میں تین صوبوں کے اعتراض پر اس ڈیم کی اونچائی کم کر دی گئی لیکن اس پر سیاسی اختلافات ختم نہ ہو سکے۔ لاکھوں ڈالر خرچ کرنے کے باوجود یہ منصوبہ آج بھی تشنہ تکمیل ہے۔ یہ ڈیم بن جاتا تو نہ تباہ کن سیلاب آتے، نہ سردیوں کے موسم کے اختتام پر خریف کی فصلوں کی کاشت کے لیے درکار پانی میں کمی واقع ہوتی اور نہ ہی ہمیں توانائی کے اس بحران کا سامنا کرنا پڑتا۔ ماحولیات پر اثر انداز ہونے والا دوسرا معاملہ جنگلات کا ہے۔ کسی بھی ملک میں جنگلات کا عالمی معیار کل رقبے کے 25 فیصد پر جنگلات کا ہونا ہے۔ اس سلسلے میں غفلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے جنگلات اس کے کل رقبے کے صرف 4 فیصد پر پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود جنگلات کی دھڑا دھڑ کٹائی ہو رہی ہے اور ٹمبر مافیا پوری طرح سرگرم ہے۔

ماحول کو پراگندہ کرنے والی تیسری چیز آلودگی ہے ہم ہر سال اکتوبر نومبر اور دسمبر میں سموگ کے روگ کا سامنا کرتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ دھان کی فصل کی باقیات کو آگ لگانے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے دھوئیں سے تشکیل پاتی ہے، لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہمارے ملک میں ناقص ٹرانسپورٹ سسٹم بھی ماحولیاتی آلودگی بڑھانے کا ایک بڑا باعث ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ آبادی کے لحاظ سے وافر نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں میں نجی ٹرانسپورٹ رکھنے کا رجحان فروغ پا رہا ہے اور نجی ٹرانسپورٹ رکھنے کا مطلب ہے زیادہ پٹرولیم مصنوعات کی کھپت اور اس کھپت کے نتیجے میں زہریلی گیسیں فضا کا حصہ بن رہی ہیں۔ اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ لاہور شہر جو باغات کا شہر کہلاتا تھا اب دنیا بھر کے چند سب سے زیادہ آلودہ شہروں میں شمار ہونے لگا ہے۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی زہریلی فضا میں سانس لینے والے کن مسائل کا سامنا کر رہے ہوں گے اور کون کون سی پیچیدہ بیماریوں کا شکار ہو رہے ہوں گے۔ ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلیوں کے تناظر میں ہونے والے جانی و مالی نقصانات اس پر مستزاد۔

ہم ہر سال یوم ارض مناتے ہیں، یوم آب منانے کی کوشش کرتے ہیں، گلیشئرز کا عالمی دن بھی مناتے ہیں، ارتھ آور میں خاموشی اختیار کرنا بھی نہیں بھولتے اور موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کا واویلا کرنا بھی نہیں بھولتے لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں دیکھا یا سوچا کہ اپنی اس تباہی میں ہم خود کتنے ذمہ دار ہیں۔