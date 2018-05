”دیکھو میں آج کیسے آفس آیا ہوں اور۔۔۔“ لارڈز میں پاکستان کی شاندار جیت پر مارٹن کوبلر بھی خوشی سے نہال، ایسی حالت میں دفتر بیٹھے تصویر شیئر کر دی کہ پاکستانیوں کے جشن کا مزہ دوبالا ہو گیا ، دیکھ کر آپ بھی بے حد خوش ہو جائیں گے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان میں تعینات جرمن سفیر مارٹن کوبلر پاکستان اور پاکستانیوں سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ پاکستانیوں نے انہیں اب ”بھا کوبلر“ کہنا شروع کر دیا ہے۔ مارٹن کوبلر پاکستانیوں کی ہر خوشی کے کچھ اس انداز میں شریک ہوتے ہیں کہ خوشی کا مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے۔

قومی کرکٹ ٹیم نے لارڈز کے تاریخی گراﺅنڈ میں انگلینڈ کو تاریخی شکست سے دوچار کیا تو ملک بھر میں جشن کا سماں ہو گیا جس کے رنگ میں مارٹن کوبلر بھی رنگ گئے اور اپنے دفتر میں بیٹھ کر ایسے حلئے میں تصویر اپ لوڈ کر دی ہے کہ سوشل میڈیا پر ہنسی کا طوفان آنے کیساتھ پیار کی ’آندھی‘ بھی چل پڑی ہے۔

اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مارٹن کوبلر نے ہاتھ میں بلا پکڑ رکھا ہے جس پر جرمنی اور پاکستان کے پرچم بنے ہوئے ہیں جبکہ سر پر پاکستانی پرچم والا ہیٹ پہن رکھا ہے اور خوبصورت مسکراہٹ کیساتھ اپنے دفتر میں کرسی پر بیٹھے ہیں۔ یہ تصویر شیئر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ”متاثر کن جیت!!! دیکھو آج میں کیسے دفتر آیا، ہاہاہاہاہاہاہا۔۔۔ پاکستانی ٹیم کو بہت بہت مبارکباد۔۔۔“

impressive victory!! Look how I went to the office today ???? congratulations team #Pakistan! ???????????? #ENGvPAK pic.twitter.com/7zG7MoX7F5