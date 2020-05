اداکارہ عظمیٰ خان پر تشدد کا مقدمہ درج کر لیا گیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان کی معروف اداکارہ عظمیٰ خان پر تشدد کا مقدمہ تین خواتین سمیت 15 نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا گیاہے ۔

مقدمے میں موقف اختیار کیا ہے کہ عظمیٰ خان شوبز سے منسلک ہیں ، وہ اپنی بہن ہما خان کے ہمراہ ڈیفنس فیز 5 میں واقع گھر میں رہائش پذیر ہیں ، اداکارہ گھر میں اعتکاف پر بیٹھی تھیں اور عید کا اعلان ہو نے کے بعد ساڑھے دس بجے اعتکاف سے اٹھیں اور اپنی بہن کے ساتھ ٹی وی لاﺅنج میں آ کر بیٹھ گئیں تاہم اتنی دیر میں اچانک گھر کا اندرونی دروازہ توڑ کر عثما ن ملک کی زوجہ ، پشیمینہ ملک اور منبر ملک جو کہ ریاض ملک کی بیٹیاں ہیں ، اندر داخل ہوئیں اور داخل ہوتے ہی ہم دونوں بہنوں پر اسلحہ تان لیا اور آمنہ عثمان ملک نے شیشے کی بوتلیں میری بہن کو ماری جس کے باعث وہ زخمی ہو گئی ، جس کے بعد پشمینہ اور عنبر دختران ریاض ملک نے مجھے مارنا شروع کر دیا ۔

دوسری جانب عظمیٰ خان اور ان کی بہن کومبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنانے والی خاتون بھی سامنے آ گئیں ، آمنہ عثمان نامی خاتون نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہاہے کہ ان کے شوہر عثمان ملک کا ملک ریاض سے کوئی تعلق نہیں ہے ،خاتون نے کہا کہ وہ عظمیٰ خان کو متعدد بار وارننگز دے چکی تھیں لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آئی۔ عظمیٰ خان نے کہا کہ وہ اعتکاف سے اٹھی ہے، یہ کون سا اعتکاف ہے کہ آپ تین دن میرے شوہر سے لگاتار ملتی رہیں، یہ ساڑھے 10 بجے اعتکاف سے اٹھی اور ساڑھے 11 بجے شراب اور کوکین کی لائنیں چل رہی تھیں۔

خاتون کے مطابق انہوں نے عظمیٰ خان کے گھر پر حملہ نہیں کیا بلکہ جس گھر میں وہ موجود تھیں وہ ان کے شوہر کا دوسرا گھر ہے اور انہیں اس گھر میں جانے کا پورا حق حاصل ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ انہوں نے اداکارہ پر کیروسین نہیں چھڑکا بلکہ وہی شراب انڈیلی جو وہ پی رہی تھی۔ جس حالت میں میں نے عظمیٰ خان کو پکڑا ہے ، کوئی عورت میری جگہ ہوتی تو اس سے زیادہ تباہی کرتی، جو ان کی سائڈ لے رہے ہیں ان سے کہتی ہوں کہ آپ گھر تڑوانے والی عورت کے ساتھ کھڑے بھی کیسے ہوسکتے ہیں۔

