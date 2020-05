وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری ایک بار پھر ایکٹو،  12 سالہ بچے کو کیل والے ڈنڈے سے مارنے والے ملزم کو گرفتار کرادیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری کے حکم پر دنیا پور میں 12 سالہ بچے کو بیہمانہ تشدد کا نشانہ بنانے والے ملزم کو گرفتار کرلیا گیا۔

ٹوئٹر پر اقرا رفیق اعوان نامی خاتون نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ۔ انہوں نے کہا "دنیاپور میں درندہ صفت انسان چوہدری خالق شمیم نے معصوم بارہ سالہ ریحان والد محمدرمضان کو ہنٹر اور کیل نما ڈنڈہ جس پر لوہے کی کیل گلے ہوئے تھے تشدد کیا، بچہ روتا معافیاں مانگتا رہا ، الزام یہ لگایا کہ اس بچے نے12 ہزار روپے چرائے۔"

خاتون کے توجہ دلانے پر انسانی حقوق کی وزیر شیریں مزاری نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے کارروائی کی ہدایت کردی جس پر ملزم کو گرفتار کرلیا گیا۔ وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ ملزم کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کرلیا گیا ہے جبکہ بچے کا میڈیکل بھی کرالیا گیا ہے، قانون کے مطابق پولیس کی جانب سے مزید تفتیش جاری ہے۔

Was sent this last night. In this case the accused Muhammad Khaliq has been arrested by police. FIR registered. The medical examination has been done. Police invistigating further as per law. pic.twitter.com/5GO19swn8k