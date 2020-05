امریکہ ، کینیڈا اور یورپ سے بڑے بڑے آرڈر موصول، پاکستان کے ماسکوں نے دنیا میں دھوم مچادی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم کے مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤد کا کہنا ہے کہ امریکہ ، کینیڈا اور یورپ سے ماسکوں کے بڑے آرڈر موصول ہوئے ہیں۔

عبدالرزاق داؤد نے ٹوئٹر پر بتایا کہ پاکستان کے بعض برآمد کنندگان نے امریکہ ، کینیڈا اور یورپ سے فیس ماسک کے بڑے آرڈر موصول کیے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے جس پر پاکستانی ایکسپورٹرز مبارکباد کے مستحق ہیں۔

عبدالرزاق داؤد کا کہنا تھا کہ نئی برآمدات کی طرف جاناہماری حکومت کی حکمت عملی کاحصہ ہے، ماسکوں کے آرڈرز پاکستانی برآمدکنندگان نے اپنی کاوشوں سےحاصل کئےہیں، یہ معلومات اس مقصد سے پہنچا رہے ہیں کہ ان کی حوصلہ افزائی ہو اور انہیں دنیا کے مختلف حصوں سےمزید آرڈرز حاصل ہوسکیں۔

It is part of our strategy to diversify into new segments and this has been achieved by the exporters through their own efforts. I’m sharing this information with others to encourage them to seek more orders from different parts of the world 2/2 @RadioPakistan @PTVNewsOfficial