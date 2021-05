اقوام متحدہ میں پاکستان کو اسرائیل کے خلاف اہم کامیابی مل گئی ، اسرائیلی وزیراعظم کا رد عمل بھی سامنے آگیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )اقوام متحدہ کی ہیو من رائٹس کونسل میں پاکستان کی جانب سے پیش کی گئی قرار داد منظور کر لی گئی ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے ’بین الاقوامی انسانی حقوق کے قوانین کے احترام کو یقینی بنانے ‘ کے حوالے سے اقوام متحدہ کی ہیو من رائٹس کونسل میں قرار داد پیش کی گئی جس کو منظور کرلیا گیا ہے ۔قرار داد میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ فلسطین ،مشرقی یرو شلم اور اسرائیل میں انسانی حقوق کی پامالیوں کی تحقیقات کے لئے ایک کمیشن تشکیل دیا جائے۔

Welcome @UN_HRC adoption of resolution tabled by Pakistan calling for ‘Ensuring respect for int’l humanitarian law & int’l human rights law’, establishing ongoing commission of inquiry to investigate Human Rights abuses in Occupied Palestine including East Jerusalem & Israel.