این سی او سی کا 30سال سے زائد عمر کے افراد کیلئے واک ان ویکسی نیشن کھولنے کا فیصلہ

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )نیشنل کمانڈاینڈ کنٹرول آپریشن سنٹر(این سی اوسی ) کی جانب سے 30 سے زیادہ عمر والے افراد کے لئے واک ان ویکسی نیشن کوکھولنے کا فیصلہ کرلیاگیا۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے سربراہ این سی او سی اسد عمرکا کہنا تھا کہ آج این سی او سی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ کل سے واک ان ویکسی نیشن کو 30 سال سے زیادہ عمر والے افراد کے لئے کھولا جا رہا ہے۔

سربراہ این سی او سی نے کہا کہ واک ان ویکسی نیشن سروس سےفائدہ اٹھاتے ہوئے عوام اپنی رجسٹریشن کروائیں اور ویکسین لگوائیں۔

In the NCOC meeting today it was decided to open up walk in vaccination for 30 plus from tomorrow . So if you are 30 or older and registered please go to any vaccination centre and get vaccinated