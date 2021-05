یوم تکبیر ؛جوہری طاقت کا خواب حقیقت بنانے والوں کو سلام، آئی ایس پی آر

راولپنڈی (ڈیلی پاکستا ن آن لائن )پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل(ڈی جی آئی ایس پی آر) میجر جنرل بابر افتخار نے یوم تکبیر کے موقع پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاک فوج مملکت خداداد کو جوہری طاقت بنانے والوں کوسلام پیش کرتی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری کئے گئے پیغام میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ پاکستان نے23 سال قبل خطے میں طاقت کا توازن برابرکیا تھا،پاکستان نے کم ازکم جوہری طاقت کا مظاہرہ کیا تھا۔مسلح افواج اورقوم اس خواب کوحقیقت بنانے والوں کوسلام پیش کرتی ہے۔

واضح رہے کہ پاکستان میں آج یوم تکبیر منایا جا رہا ہے، پاکستان 28 مئی کو 23 سال پہلے ایٹمی قوت بنا تھا ۔

23 years ago on this day, Pakistan restored balance of power in the region by successfully establishing credible minimum nuclear deterrence. AFs and the nation pays tribute to all those involved in making this dream come true. #YoumeTakbeer