 بختاور بھٹو نے یوم تکبیر کے موقع پر ذولفقار علی بھٹو کی تصویر شیئر کردی

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما بختاور بھٹو زرداری نے یوم تکبیر کے موقع پر سابق وزیرا عظم پاکستان اور پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کی تصویر شیئر کرتے ہوئے اہم پیغام جاری کردیا۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے ایٹمی دھماکوں کے متعلق بختاور بھٹو کا کہناتھا کہ اچھی بات یہ ہے کہ آج کے نوجوانوں کو حقیقی تاریخ سے آگاہ کرنے کے لیے ثبوت کے طور پرتصاویرموجود ہیں۔ ساری کٹھ پتلی جماعتیں کریڈٹ لینے کی نا کام کوشش کر رہی ہے کیونکہ حقیقت ان سمیت سبھی کو پہلے ہی معلوم ہے۔

بختاور بھٹو کی زرداری کی جانب سے شیئر کی گئی تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سابق وزیرا عظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو پاکستان نیو کلیئر پروگرام کا افتتاح کررہے ہیں۔

Good thing there is photo evidence for today’s youth deprived of actual history. Will all the puppet parties trying to take false credit of what everyone, including themselves, already know. #Pakistan is #Nuclear thanks to Shaheed Zulfikar Ali Bhutto #Facts https://t.co/UtG9LDxAIA