اساتذہ کیلئے واک اِن ویکسی نیشن کا آغاز، طریقہ کار جانئے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سنٹر (این سی او سی) کی جانب سے اساتذہ کی واک اِن ویکسی نیشن کا آغاز کردیا گیا ہے۔

این سی او سی کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق 18 سال سے زائد عمر کے اساتذہ کی واک اِن ویکسی نیشن شروع کردی گئی ہے۔ یہ قدم تعلیمی سلسلہ دوبارہ شروع کرنے اور امتحانات کا انعقاد یقینی بنانے کیلئے لگایا گیا ہے۔

این سی او سی کے مطابق 18 سے زائد عمر کے اساتذہ کسی بھی ویکسی نیشن سنٹر میں اپنے اصل شناختی کارڈ، ادارے کے سربراہ کے تصدیق شدہ لیٹر یا ٹیچر آئی ڈی کارڈ کے ہمراہ جا کر فوری ویکسین لگوا سکتے ہیں۔

خیال رہے کہ پاکستان میں گزشتہ روز دو لاکھ 84 ہزار 975 لوگوں کو کورونا ویکسین لگائی گئی ہے جس کے بعد ملک بھر میں ویکسین لگوانے والے افراد کی تعداد 67 لاکھ نو ہزار 848 ہوگئی ہے۔

To ensure safe environment for education and conduct of exams, walk-in vaccination for teachers above 18 years of age is opened. Teachers can walk-in to any vaccination center with CNIC, stamped letter from head of Institution / Teachers’ ID Card, and get themselves vaccinated.