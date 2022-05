قبلے کی درست سمت کے تعین کا موقع، سورج خانہ کعبہ کے عین اوپر مگر کب ؟ جانئے 

مکہ مکرمہ (ویب ڈیسک) سورج آج خانہ کعبہ کے عین اوپرہوگا اس دوران قبلے کی درست سمت کا تعین کیا جاسکے گا۔

سورج آج پاکستان کے وقت کے مطابق 2 بج کر18 منٹ (مکہ ٹائم کے مطابق 12 بج کر 18 منٹ ) پرخانہ کعبہ کے عین اوپرہوگا یعنی ایک ہی خط عمود پرہوگا جس کے باعث خانہ کعبہ کا سایہ ختم ہوجائے گا۔پوری دنیا کے مسلمان اس دوران قبلے کی درست سمت کا تعین قطب نما کے بغیرکرسکتے ہیں۔ماہرین فلکیات کے مطابق خانہ کعبہ کے اوپر سورج کا آنا اہم واقعہ مانا جاتا ہے۔

قبلے کی درست سمت کے تعین کیلئے آج مقررہ وقت پر زمین پر ایک چھڑی عمودی گاڑ دیں یا کسی عمارت کے کونے کا انتخاب کریں اور جیسے ہی یہ وقت آئے تو اس سایہ پر ایک خط کھینچ دیں اور اس خط پر عمود گرائیں اور شمال سے جنوب کی جانب زاویہ قائمہ بنائیں یہی قبلہ رخ ہوگا۔

NEWS | The Sun will be directly above the Ka'bah tomorrow (28th May) at 12:18 PM (Makkah time). During the minute anyone who sees in the direction of the Sun will be perfectly aligned with the Qibla. pic.twitter.com/ytCc3dsgt3