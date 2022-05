مدھیہ پردیش میں انتہا پسندوں نے بھارت کے پہلے وزیراعظم جواہر لعل نہرو کا مجسمہ تباہ کر دیا

نئی دہلی (ویب ڈیسک) بھارتی ریاست مدھیہ پردیش میں انتہا پسندوں نے ملک کے پہلے وزیراعظم جواہر لعل نہرو کے مجسمے کو پتھروں اور ہتھوڑے کی مدد سے تباہ کر دیا۔

"جیو نیوز" کے مطابق بھارت میں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مدھیہ پردیش کے علاقے سنتا میں ایک چوک پر بنے جواہر لعل نہرو کے مجسمے پر ایک درجن کے قریب ہندو انتہا پسند ہلہ بول رہے ہیں۔

وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انتہا پسند جواہر لعل نہرو کے مجسمے کو چھڑیوں، پتھروں سے نشانہ نقصان پہنچا رہے ہیں جبکہ ایک شخص کو ہتھوڑے کی مدد سے بھی نہرو کے مجسمے کو نقصان پہنچاتے دیکھا جا سکتا ہے۔

A mob of extremists desecrated a statue of India's first PM Jawaharlal Nehru in Satna, MP.

Congress leader Kamal Nath has shared the video on his Facebook.https://t.co/xmD9uqln29 pic.twitter.com/0rnoAtcTcq