آئی ایم ایف کے مطابق امسال مشکل بجٹ دیا جائے، عوام کو ریلیف آئندہ برس دینگے، مصطفی نواز کھوکھر

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ حکومت مشکل بجٹ دے ، ہم عوام کو ریلیف آئندہ سال دیں گے ۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ پہلے وہ کریں جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے ، یہ پلان کا حصہ ہے کہ فی الحال حکومت ایک مشکل بجٹ دے ، عوام کو جو ریلیف دینا ہے وہ ہم آئندہ سال دیں گے ۔

سینیٹر مصطفی نواز کھوکھر نے کہا کہ پھر ہم خوشی خوشی اگلے سال الیکشن میں جائیں گے ۔

The theory goes roughly like this: let’s do what the IMF says, give a tough budget & we’ll give relief to the public next year, then we’ll happily head to elections. Sure but how certain r we that boys will let us reach that finish line?