پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب کے گھر پر پولیس کا چھاپہ،  اس دوران کیا کچھ لے گئے؟ بڑا دعویٰ

اسلام آباد (ویب ڈیسک) پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب نے کہا ہے کہ اسلام آباد پولیس نے رات ساڑھے 12 بجے بغیر وارنٹ ان کے گھر پر چھاپہ مارا ہے۔

جیو نیوز کے مطابق اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے الزام لگایا کہ پولیس نے ان کے گھر سے گاڑی چوری کی ہے۔اپنی پوسٹ میں انہوں نے پو چھا کہ گاڑی کیلئے ایف آئی آر کہاں درج کرانی چاہیے؟ کیا چوروں سے چوروں کو پکڑنے کا کہوں؟سابق مشیرداخلہ و احتساب شہزاد اکبر نے بھی دعویٰ کیا کہ 25 سے 30 اہلکاروں نے ان کے گھر پر چھاپہ مارا ہے۔

Islamabad Police from Shalimar Police Station raided my house again at approx 12:30 am 28.5.23 without a search warrant & stole my parked Toyota Hi Lux Twin Cabin Model 2011. Islamabad Police is indulging in illegal searches & now vehicle thefts. Members of the Judiciary, Civil…