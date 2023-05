اسلام آباد (ویب ڈیسک) پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کے پچیس برس مکمل ہوگئے، آج ہی کے دن پاکستان نے خطے میں طاقت کا توازن بحال کیا۔آئی ایس پی آر کا مزید کہنا تھا کہ پاک فوج سائنس دانوں اور انجینئرز کو سلام پیش کرتی ہے، یہ وطن ہمیشہ قائم رہے گا، پاکستان زندہ باد۔

یومِ تکبیر پر وزیراعظم شہباز شریف نے کہا یہ دن ہمارے عزم کا اظہار تھا کہ ہم آزاد ہیں اور آزاد ہی رہیں گے، کوئی ہماری آزادی چھین نہیں سکتا۔انہوں نے کہا کہ اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف نے کسی سپر پاور کی دھمکیوں کی پرواہ نہیں کی، نہ ہی اربوں ڈالر کی پیش کش انہیں آہنی عزم و ارادے سے ہٹا سکی۔

یوم تکبیر کے موقع پر آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ قوم آج یوم تکبیر کی سلور جوبلی منارہی ہے، پاکستان کی اس کامیابی نے خطے میں طاقت کے توازن کو نئی شکل دی۔

Today, the complete Pakistani nation celebrates the Silver Jubilee of Youm-e-Takbeer and commemorates the remarkable achievement of establishing Credible Minimum Deterrence. This achievement has reshaped the power dynamics in our region.

